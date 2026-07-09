Жителя Улан-Удэ убили за матерное слово

Верховный суд Бурятии завершил рассмотрение уголовного дела в отношении молодых людей, которые до смерти избили подошедшего к ним мужчину. Поводом для расправы стало матерное слово, которое незнакомец бросил в адрес пьяной компании.Напомним, преступление произошло в ночь на 10 мая 2025 года во дворе многоквартирного дома на Кирзаводе. Там компания молодых людей распивала спиртное и слушала музыку. В это время к ним подошел мужчина и завязал разговор. Но беседа не задалась. В результате один из парней напал на незнакомца, нанеся ему несколько ударов кулаками и стеклянной бутылкой по голове, а затем позвал на помощь и своих приятелей. Вместе они продолжили избивать потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте.Молодых людей задержали и взяли под стражу. Им предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений. Как сообщили в Верховном суде Бурятии, преступление произошло из-за малозначительного повода – «в связи с высказыванием потерпевшим неадресного нецензурного слова».Подсудимые не сознались в содеянном. Тем не менее, коллегия присяжных сочла их вину доказанной. На основании вердикта присяжных суд вынес приговор. Один из фигурантов, признанный заслуживающим снисхождения, получил 12 лет колонии строгого режима, другой – 14 лет «строгача». Приговор еще не вступил в законную силу.Отметим, что изначально в деле было трое обвиняемых, однако приговор вынесли только двум. При этом о судьбе третьего ничего не сообщается. Не исключено, что он в ходе суда заключил контракт и ушел на СВО.