В Улан-Удэ ночной хулиган лишился авто и 150 тысяч рублей

В Советском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор 19-летнему дрифтеру за опасные выкрутасы (по ст. 267.1 УК РФ – совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).

Напомним, ночью 15 июня молодой человек на личном автомобиле «Ниссан Лаурель» на прилегающей территории у дома по улице Корабельной совершал экстремальные маневры: заносы, многократные развороты на 360 градусов и двигался с пробуксовкой колес, создав угрозу безопасности пассажира и стоявших рядом пешеходов.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, автомобиль конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», - рассказали в прокуратуре Бурятии.