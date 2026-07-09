Общество 09.07.2026 в 10:40

В Улан-Удэ ночной хулиган лишился авто и 150 тысяч рублей

Суд вынес приговор дрифтеру за опасные выкрутасы
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ ночной хулиган лишился авто и 150 тысяч рублей
Фото: прокуратура Бурятии

В Советском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор 19-летнему дрифтеру за опасные выкрутасы (по ст. 267.1 УК РФ – совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).

Напомним, ночью 15 июня молодой человек на личном автомобиле «Ниссан Лаурель» на прилегающей территории у дома по улице Корабельной совершал экстремальные маневры: заносы, многократные развороты на 360 градусов и двигался с пробуксовкой колес, создав угрозу безопасности пассажира и стоявших рядом пешеходов.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, автомобиль конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Теги
дрифт приговор прокуратура

Все новости

Жителя Улан-Удэ убили за матерное слово
09.07.2026 в 10:43
В Улан-Удэ ночной хулиган лишился авто и 150 тысяч рублей
09.07.2026 в 10:40
Метатель ножа из Бурятии стал первым заслуженным мастером спорта России
09.07.2026 в 10:15
Три войны одной семьи
09.07.2026 в 10:01
Наша сила в дружбе, согласии и единстве!
09.07.2026 в 09:54
Экономист объяснила причины подорожания топлива в Иркутской области
09.07.2026 в 09:47
В Бурятии на смену жаре приходит похолодание и дожди
09.07.2026 в 09:41
Мэр Улан-Удэ поручил усилить меры безопасности у воды
09.07.2026 в 09:40
В Улан-Удэ вандалы испортили видеопортал на площади Советов
09.07.2026 в 09:20
В Бурятии малолетний водитель опрокинул машину и сбежал
09.07.2026 в 09:13
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
Три войны одной семьи
Жительница Улан Удэ рассказала о том, как нерушимая память стала ее главной миссией
09.07.2026 в 10:01
Наша сила в дружбе, согласии и единстве!
С 1 по 5 июля Улан-Удэ стал центром притяжения бурятского мира
09.07.2026 в 09:54
Экономист объяснила причины подорожания топлива в Иркутской области
В среднем с начала года цена бензина выросла на 16%
09.07.2026 в 09:47
В Бурятии на смену жаре приходит похолодание и дожди
Туристам стоит учесть эти изменения при планировании поездок
09.07.2026 в 09:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru