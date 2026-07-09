Выпускница из Бурятии набрала 296 баллов на ЕГЭ

В Бурятии продолжают рассказывать о выпускниках, показавших блестящие результаты на ЕГЭ. В том числе отличились школьницы из Джидинского района.

Так, ученица Петропавловской районной гимназии Камилла Шагинян суммарно набрала 296 баллов: 100 – по биологии, 97 – по русскому языку и 99 – по химии.

А выпускница Петропавловская СОШ №1 Виктория Клочихина написала экзамены на 288 баллов: 100 – по литературе, 94 – по русскому языку и 94 – по обществознанию.

Ранее «Номер один» сообщал об одиннадцатикласснике школы № 7 города Улан-Удэ Даниле Васильеве. Он сдал русский язык и историю на 100 баллов, а обществознание – на 90.