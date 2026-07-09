Общество 09.07.2026 в 11:23

Выпускница из Бурятии набрала 296 баллов на ЕГЭ

Школьница училась в Джидинском районе
A- A+
Текст: Карина Перова
Выпускница из Бурятии набрала 296 баллов на ЕГЭ
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии продолжают рассказывать о выпускниках, показавших блестящие результаты на ЕГЭ. В том числе отличились школьницы из Джидинского района.

Так, ученица Петропавловской районной гимназии Камилла Шагинян суммарно набрала 296 баллов: 100 – по биологии, 97 – по русскому языку и 99 – по химии.

А выпускница Петропавловская СОШ №1 Виктория Клочихина написала экзамены на 288 баллов: 100 – по литературе, 94 – по русскому языку и 94 – по обществознанию.

Ранее «Номер один» сообщал об одиннадцатикласснике школы № 7 города Улан-Удэ Даниле Васильеве. Он сдал русский язык и историю на 100 баллов, а обществознание – на 90.

Теги
ЕГЭ стобалльники

Все новости

Работавшего на спецслужбы Украины уроженца Улан-Удэ внесли в список террористов
09.07.2026 в 12:11
В Бурятии рейсовая маршрутка не хочет заезжать в село из-за большого «плеча»
09.07.2026 в 11:47
Выпускница из Бурятии набрала 296 баллов на ЕГЭ
09.07.2026 в 11:23
В Бурятии 71-летний водитель погиб в опрокинувшейся иномарке
09.07.2026 в 10:58
Жителя Улан-Удэ убили за матерное слово
09.07.2026 в 10:43
В Улан-Удэ ночной хулиган лишился авто и 150 тысяч рублей
09.07.2026 в 10:40
Метатель ножа из Бурятии стал первым заслуженным мастером спорта России
09.07.2026 в 10:15
Три войны одной семьи
09.07.2026 в 10:01
Наша сила в дружбе, согласии и единстве!
09.07.2026 в 09:54
Экономист объяснила причины подорожания топлива в Иркутской области
09.07.2026 в 09:47
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
Работавшего на спецслужбы Украины уроженца Улан-Удэ внесли в список террористов
Мужчина совершал теракты в Забайкалье
09.07.2026 в 12:11
В Бурятии рейсовая маршрутка не хочет заезжать в село из-за большого «плеча»
В автобусе нуждаются жители села Кусоты
09.07.2026 в 11:47
В Улан-Удэ ночной хулиган лишился авто и 150 тысяч рублей
Суд вынес приговор дрифтеру за опасные выкрутасы
09.07.2026 в 10:40
Три войны одной семьи
Жительница Улан Удэ рассказала о том, как нерушимая память стала ее главной миссией
09.07.2026 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru