Работавшего на спецслужбы Украины уроженца Улан-Удэ внесли в список террористов

В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 7 июля внесли 26-летнего уроженца Улан-Удэ.

Как стало известно «Номер один», с ноября 2024-го по март 2025 года молодой человек и 24-летний житель Читы по заданию представителей украинских спецслужб проникли на железнодорожную станцию в Забайкалье и подожгли кабины электровозов, снимая свои действия на видео.

Также преступники передавали кураторам координаты мест расположения железнодорожного транспорта и военной авиатехники. За это они получали криптовалюту, которую переводили в российские рубли.

Их поймали сотрудники ФСБ при попытке поджога вертолета на аэродроме «Черемушки» в Чите.

В мае этого года 2-й Восточный окружной военный суд вынес мужчинам приговор за госизмену, теракт и легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Уроженцу Бурятии назначили наказание в виде 26 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 110 тыс. рублей. А забайкалец получил 17,5 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строго режима.

Дополнительно обоих подсудимых приговорили к ограничению свободы на 2 года, сообщали ранее в прокуратуре Забайкальского края.