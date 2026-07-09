Общество 09.07.2026 в 12:11

Работавшего на спецслужбы Украины уроженца Улан-Удэ внесли в список террористов

Мужчина совершал теракты в Забайкалье
A- A+
Текст: Карина Перова
Работавшего на спецслужбы Украины уроженца Улан-Удэ внесли в список террористов
Фото: архив «Номер один»

В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 7 июля внесли 26-летнего уроженца Улан-Удэ.

Как стало известно «Номер один», с ноября 2024-го по март 2025 года молодой человек и 24-летний житель Читы по заданию представителей украинских спецслужб проникли на железнодорожную станцию в Забайкалье и подожгли кабины электровозов, снимая свои действия на видео.

Также преступники передавали кураторам координаты мест расположения железнодорожного транспорта и военной авиатехники. За это они получали криптовалюту, которую переводили в российские рубли.

Их поймали сотрудники ФСБ при попытке поджога вертолета на аэродроме «Черемушки» в Чите.

В мае этого года 2-й Восточный окружной военный суд вынес мужчинам приговор за госизмену, теракт и легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Уроженцу Бурятии назначили наказание в виде 26 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 110 тыс. рублей. А забайкалец получил 17,5 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строго режима.

Дополнительно обоих подсудимых приговорили к ограничению свободы на 2 года, сообщали ранее в прокуратуре Забайкальского края.

Теги
теракт список Росфинмониторинг

Все новости

Работавшего на спецслужбы Украины уроженца Улан-Удэ внесли в список террористов
09.07.2026 в 12:11
В Бурятии рейсовая маршрутка не хочет заезжать в село из-за большого «плеча»
09.07.2026 в 11:47
Выпускница из Бурятии набрала 296 баллов на ЕГЭ
09.07.2026 в 11:23
В Бурятии 71-летний водитель погиб в опрокинувшейся иномарке
09.07.2026 в 10:58
Жителя Улан-Удэ убили за матерное слово
09.07.2026 в 10:43
В Улан-Удэ ночной хулиган лишился авто и 150 тысяч рублей
09.07.2026 в 10:40
Метатель ножа из Бурятии стал первым заслуженным мастером спорта России
09.07.2026 в 10:15
Три войны одной семьи
09.07.2026 в 10:01
Наша сила в дружбе, согласии и единстве!
09.07.2026 в 09:54
Экономист объяснила причины подорожания топлива в Иркутской области
09.07.2026 в 09:47
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
В Бурятии рейсовая маршрутка не хочет заезжать в село из-за большого «плеча»
В автобусе нуждаются жители села Кусоты
09.07.2026 в 11:47
Выпускница из Бурятии набрала 296 баллов на ЕГЭ
Школьница училась в Джидинском районе
09.07.2026 в 11:23
В Улан-Удэ ночной хулиган лишился авто и 150 тысяч рублей
Суд вынес приговор дрифтеру за опасные выкрутасы
09.07.2026 в 10:40
Три войны одной семьи
Жительница Улан Удэ рассказала о том, как нерушимая память стала ее главной миссией
09.07.2026 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru