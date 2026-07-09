Общество 09.07.2026 в 11:47
В Бурятии рейсовая маршрутка не хочет заезжать в село из-за большого «плеча»
В автобусе нуждаются жители села Кусоты
Текст: Карина Перова
В Бурятии жители Мухоршибирского района поинтересовались в местной группе, почему уже несколько лет не решается вопрос на счет автобуса «Кусоты – Мухоршибирь».
Первый замглавы района Олег Кожевин пояснил, что удаленность улуса не позволяет включить его в маршрут муниципального автобуса «Тугнуй – Хошун-Узур – Мухоршибирь».
«Слишком большое «плечо» по километражу, в итоге автобус будет полдня ехать только в одну сторону. Добраться до Мухоршибири по-прежнему можно через Саган-Нур», - прокомментировал чиновник.