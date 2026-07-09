Общество 09.07.2026 в 12:29

В Бурятии осужденные сделали ворота к тропе Будды

Их установили на тропе в Худакском заказнике
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Текст: Карина Перова
В Бурятии осужденные сделали ворота к тропе Будды
Фото: УФСИН по Бурятии

Осужденные исправительной колонии № 2 изготовили входную группу для начала тропы в Худакском заказнике в Хоринском районе Бурятии, ведущей к 33-метровому изваянию Будды. Конструкцию сделали в рамках взаимодействия с БУ «Бурприрода».

Ворота выполнили из дерева, обработав специальными составами, чтобы обеспечить долговечность и устойчивость к перепадам температур и влажности.

Также на входной группе установили информационные стенды с правилами поведения на особо охраняемой природной территории, схемой тропы, описанием достопримечательностей и протяженностью маршрута.

Теги
осужденные ворота тропа Будда

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