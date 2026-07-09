Общество 09.07.2026 в 12:37

В Иркутской области очереди за топливом сократились до 1–2 часов

Ситуация с бензином у соседей оказалась хуже, чем в Бурятии, где очереди практически исчезли
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Текст: Иван Иванов
В Иркутской области очереди за топливом сократились до 1–2 часов
Фото: архив «Номер один»
Хотя ситуация с топливом в Иркутской области остается напряжённой, чиновники зафиксировали постепенное улучшение обстановки. Сокращение времени ожидания на заправках в Иркутске до 1–2 часов губернатор Игорь Кобзев расценил как результат слаженной работы федеральных и региональных структур, сообщает «Ирсити.ру».

Меры, принятые топливными штабами, позволили упорядочить процессы и начать стабилизацию рынка. На АЗС «Роснефти» дежурили полицейские и волонтёры, регулируя потоки автомобилистов, а расширение сети точек продаж за счёт БРК, «КрайсНефти» и заправок ОМНИ помогло распределить нагрузку. К этому моменту в Иркутской области топливом граждан обеспечивали уже 101 АЗС, в том числе 72 объекта «Роснефти» и площадки независимых операторов.

При этом в отдельных населённых пунктах за пределами Иркутска трудности сохранялись: в Шелехове и Хомутово автомобилисты по‑прежнему сталкивались с многочасовыми очередями. Параллельно осложняющим фактором оставалась неопределённость с поставками, обусловленная внешними обстоятельствами. 

На момент рапорта губернатора о снижении длины очередей ещё не была ясна ситуация с крупнейшим в России НПЗ в Омске, который накануне подвергся массированной атаке БПЛА и был остановлен. Омск традиционно обеспечивал значительную часть поставок топлива в Сибири.
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