Общество 09.07.2026 в 12:47

Военный врач из Бурятии подвергся смертельной атаке дрона ВСУ

Беспилотник попал в реанимационный автомобиль
A- A+
Текст: Карина Перова
Военный врач из Бурятии подвергся смертельной атаке дрона ВСУ
Фото: минздрав Бурятии

В зоне проведения специальной военной операции погиб лейтенант медицинской службы, врач-анестезиолог-реаниматолог из Бурятии Максим Сафронов. Мужчине было 30 лет. О гибели коллеги сообщили в минздраве региона.

В 2012 году он окончил Новобрянскую среднюю школу и поступил в Читинскую государственную медицинскую академию. С 2016 года работал в Центральной больнице скорой помощи Читы. В 2018 году успешно завершил обучение в медицинском университете по специальности врач-педиатр. Получив диплом, работал в должности врача скорой медицинской помощи выездной общепрофильной врачебной бригады.

После переподготовки в 2021 году Максима перевели на должность врача-кардиолога экстренной консультативной бригады скорой медицинской помощи. В 2022 году он приехал на Родину – в Заиграевский район – и был принят в Новобрянскую больницу на должность врача-терапевта. В 2023 году вернулся в Читу, прошёл обучение, и был принят в Краевую клиническую больницу врачом анестезиологом-реаниматологом.

В 2025 году лейтенант медицинской службы Максим Сафронов заключил контракт с минобороны России и проходил военную службу в 437-м военном госпитале в должности старшего ординатора отделения анестезиологии-реанимации.

В апреле 2026 года он отправился в зону проведения СВО. В военном госпитале проходил службу в должности врача-анестезиолога-реаниматолога. Осуществлял реанимационную помощь военнослужащим при тяжелых боевых травмах.

23 июня, рискуя своей жизнью, Максим эвакуировал с товарищами тяжело раненого бойца в Мариуполь. При возвращении в госпиталь реанимационный автомобиль подвергся атаке вражеского беспилотника. В результате удара офицер получил ранения, несовместимые с жизнью.

Теги
СВО некролог военный врач

Все новости

Экс-депутат Народного Хурала Бурятии не попала на юбилей дяди из-за плохих дорог
09.07.2026 в 13:36
Улан-удэнка всадила сожителю нож в живот за кражу водки из магазина
09.07.2026 в 13:19
Военный врач из Бурятии подвергся смертельной атаке дрона ВСУ
09.07.2026 в 12:47
В Иркутской области очереди за топливом сократились до 1–2 часов
09.07.2026 в 12:37
В Бурятии осужденные сделали ворота к тропе Будды
09.07.2026 в 12:29
Работавшего на спецслужбы Украины уроженца Улан-Удэ внесли в список террористов
09.07.2026 в 12:11
В Бурятии рейсовая маршрутка не хочет заезжать в село из-за большого «плеча»
09.07.2026 в 11:47
Выпускница из Бурятии набрала 296 баллов на ЕГЭ
09.07.2026 в 11:23
В Бурятии 71-летний водитель погиб в опрокинувшейся иномарке
09.07.2026 в 10:58
Жителя Улан-Удэ убили за матерное слово
09.07.2026 в 10:43
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
Экс-депутат Народного Хурала Бурятии не попала на юбилей дяди из-за плохих дорог
На «убитую» грунтовку в Баунтовском районе пожаловалась Анна Найканчина
09.07.2026 в 13:36
В Иркутской области очереди за топливом сократились до 1–2 часов
Ситуация с бензином у соседей оказалась хуже, чем в Бурятии, где очереди практически исчезли
09.07.2026 в 12:37
В Бурятии осужденные сделали ворота к тропе Будды
Их установили на тропе в Худакском заказнике
09.07.2026 в 12:29
Работавшего на спецслужбы Украины уроженца Улан-Удэ внесли в список террористов
Мужчина совершал теракты в Забайкалье
09.07.2026 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru