Военный врач из Бурятии подвергся смертельной атаке дрона ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции погиб лейтенант медицинской службы, врач-анестезиолог-реаниматолог из Бурятии Максим Сафронов. Мужчине было 30 лет. О гибели коллеги сообщили в минздраве региона.

В 2012 году он окончил Новобрянскую среднюю школу и поступил в Читинскую государственную медицинскую академию. С 2016 года работал в Центральной больнице скорой помощи Читы. В 2018 году успешно завершил обучение в медицинском университете по специальности врач-педиатр. Получив диплом, работал в должности врача скорой медицинской помощи выездной общепрофильной врачебной бригады.

После переподготовки в 2021 году Максима перевели на должность врача-кардиолога экстренной консультативной бригады скорой медицинской помощи. В 2022 году он приехал на Родину – в Заиграевский район – и был принят в Новобрянскую больницу на должность врача-терапевта. В 2023 году вернулся в Читу, прошёл обучение, и был принят в Краевую клиническую больницу врачом анестезиологом-реаниматологом.

В 2025 году лейтенант медицинской службы Максим Сафронов заключил контракт с минобороны России и проходил военную службу в 437-м военном госпитале в должности старшего ординатора отделения анестезиологии-реанимации.

В апреле 2026 года он отправился в зону проведения СВО. В военном госпитале проходил службу в должности врача-анестезиолога-реаниматолога. Осуществлял реанимационную помощь военнослужащим при тяжелых боевых травмах.

23 июня, рискуя своей жизнью, Максим эвакуировал с товарищами тяжело раненого бойца в Мариуполь. При возвращении в госпиталь реанимационный автомобиль подвергся атаке вражеского беспилотника. В результате удара офицер получил ранения, несовместимые с жизнью.