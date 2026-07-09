Происшествия 09.07.2026 в 13:19

Улан-удэнка всадила сожителю нож в живот за кражу водки из магазина

Женщина убеждала его вернуться и возместить стоимость присвоенной «беленькой»
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Текст: Карина Перова
Улан-удэнка всадила сожителю нож в живот за кражу водки из магазина
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ произошел бытовой конфликт между сожителями по «пьяной лавочке», выбивающийся из общего ряда случаев. Вечером 3 июля в дежурную часть отдела полиции из медицинской организации поступило сообщение о госпитализации 45-летнего горожанина из дома с колото-резаным ранением в область живота.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что телесное повреждение потерпевшему нанесла 43-летняя сожительница. Как стало известно, до этого парочка вернулась из продуктового магазина, в котором мужчина украл бутылку водки для продолжения застолья.

Во время совместной попойки между ними произошел конфликт: женщина убеждала его вернуться в торговую точку и возместить стоимость присвоенной «беленькой». Спор перерос в потасовку, в какой-то момент улан-удэнка схватила кухонный нож и ударила в живот собутыльнику.

Позднее оперативники уголовного розыска задержали женщину и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

В МВД по Бурятии подчеркнули, что горожанка нигде не работает и уже имеет судимость за аналогичное преступление.

Теги
бытовой конфликт МВД

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