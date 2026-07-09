Экс-депутат Народного Хурала Бурятии не попала на юбилей дяди из-за плохих дорог

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием дорог в Баунтовском районе Бурятии. Отмечается, что жители лишены возможности даже нормально доехать до больницы из-за ужасных условий передвижения.

Как оказалось, вероятно, внимание главы СК было привлечено из-за публикации бывшего депутата Народного Хурала, ныне занимающей пост замруководителя МФЦ республики, Анны Найканчиной.

По её словам, на днях она планировала посетить 85-летний юбилей своего дяди, но планам сбыться было не суждено из-за дорог, по которым невозможно проехать на легковушке после дождя.

Как она заявляет, дорогу «убила» тяжелая техника золотодобывающих компаний. Большегрузы, вездеходы и бульдозеры сильно повредили дорожное полотно от Романовки до Багдарина.

— Для местных жителей это не просто неудобство: это ограничение базовых прав — на передвижение, на медицинскую и социальную помощь, на возможность навестить родных или съездить в отпуск. При этом район богат ресурсами — здесь добывают нефрит, уран, золото. И если недра работают на экономику, то инфраструктура должна работать на людей, — пишет она.

Свое обращение по поводу состояния дороги она планирует направить не только в надзорные органы, но и президенту России Владимиру Путину.