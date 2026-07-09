Общество 09.07.2026 в 14:11
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта дорог
Обновление улиц Жердева и Шумяцкого близится к завершению
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идёт ремонт дороги на улицах Жердева и Шумяцкого. Протяжённость ремонтируемого участка там составляет 1,2 км: от остановки «Заря» до остановки «Акбэс».
«Подрядчик — ООО «БСК+» — начал работы ещё в апреле: демонтировал старые тротуары и асфальт, приступил к укладке нового покрытия. Для минимизации неудобств для автомобилистов основные работы по укладке асфальта проводятся в ночью», - рассказал градоначальник на своей странице в «МАКСе».
По словам мэра, на данный момент полностью завершено устройство бортовых камней. Тротуары готовы на 70%. Остался небольшой участок - от остановки «Акбэс» до аптеки «Лара» - его закончат буквально на днях. Асфальтирование тоже практически завершено: готово 95% выравнивающего и верхнего слоя. Покрытие на последнем участке около остановки «Заря» уложат после завершения работ по устройству ливневой канализации.
«Помимо этого стоит задача — создать полноценную комфортную среду. Отремонтируем тротуары, сделаем их безопасными и удобными — чтобы комфортно было и мамам с колясками, и маломобильным гражданам. Установим новые дорожные знаки для безопасности пешеходов и водителей. Нанесем разметку, обновим остановочные павильоны на «Акбэсе», «Заре» и «43‑м квартале», - рассказал Игорь Шутенков.
Как заверил мэр, ремонт всех дорог он держит на контроле.
«Подрядчик — ООО «БСК+» — начал работы ещё в апреле: демонтировал старые тротуары и асфальт, приступил к укладке нового покрытия. Для минимизации неудобств для автомобилистов основные работы по укладке асфальта проводятся в ночью», - рассказал градоначальник на своей странице в «МАКСе».
По словам мэра, на данный момент полностью завершено устройство бортовых камней. Тротуары готовы на 70%. Остался небольшой участок - от остановки «Акбэс» до аптеки «Лара» - его закончат буквально на днях. Асфальтирование тоже практически завершено: готово 95% выравнивающего и верхнего слоя. Покрытие на последнем участке около остановки «Заря» уложат после завершения работ по устройству ливневой канализации.
«Помимо этого стоит задача — создать полноценную комфортную среду. Отремонтируем тротуары, сделаем их безопасными и удобными — чтобы комфортно было и мамам с колясками, и маломобильным гражданам. Установим новые дорожные знаки для безопасности пешеходов и водителей. Нанесем разметку, обновим остановочные павильоны на «Акбэсе», «Заре» и «43‑м квартале», - рассказал Игорь Шутенков.
Как заверил мэр, ремонт всех дорог он держит на контроле.
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