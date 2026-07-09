Сила и дух предков

Финальный день XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2026» выдался самым зрелищным. 4 июля на Центральном стадионе Улан-Удэ собрались тысячи зрителей, чтобы увидеть, кто станет абсолютным чемпионом в трех главных национальных видах спорта: разбивании хребтовой кости «Һээр шаалган», стрельбе из лука «Сур харбаан» и бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан». Эти состязания испокон веков проверяли силу, меткость и ловкость мужчин степи. И в этот день история получила новых героев.Абсолютное первенство по разбиванию хребтовой кости собрало на стадионе самых сильных «костоломов». В финале три участника поочередно наносили удары по трем самым крупным и крепким костям - каждый удар должен быть точным и мощным.В этом древнем виде спорта, требующем не только физической мощи, но и филигранной техники, не было равных 15-летнему Мухжаргалу Базарсаду из Монголии. Несмотря на возраст, юный спортсмен продемонстрировал полное владение искусством разбивания кости, оставив позади всех претендентов. В финальном поединке он одержал победу над представителем Бурятии Александром Будяшкиным, который занял второе место. Третьим стал Алексей Бадмаев. Всего в состязаниях по Һээр шаалган приняли участие 374 атлета.В состязаниях по стрельбе из традиционного лука «Сур харбаан» абсолютным чемпионом стал Булат Дугаров из Забайкальского края. Примечательно, что он повторил успех своего отца, который также побеждал на «Алтаргане» в 2016 году. Булат Дугаров - мастер спорта России, мастер спорта международного класса, член сборной страны, многократный призер чемпионатов России и бронзовый призер первенства Европы в помещении в командных соревнованиях.В финале состязались четыре лучших стрелка. По наибольшему количеству набранных очков абсолютным чемпионом признан именно Дугаров. Всего в «Сур харбаан» приняли участие 420 спортсменов - максимальное количество за всю историю «Алтарганы».Абсолютным победителем по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» стал Зоригто Ухинов из села Ноехон Селенгинского района. В напряженной финальной схватке он встретился с Буянто Шадаповым. Поединок выдался по-настоящему зрелищным: Зоригто продемонстрировал недюжинную силу, высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.Уроженец Селенгинского района далеко не новичок в большом спорте. В свои 22 года он является мастером спорта России по сумо, чемпионом первенства России по сумо, а также победителем международных турниров по якутской борьбе хапсагай. Четыре года назад, на предыдущей «Алтаргане» в Монголии, он занял почетное четвертое место в абсолютном первенстве. сегодняшний триумф стал шагом вперед и заслуженной вершиной.Абсолютные чемпионы в трех традиционных видах спорта получили главные призы фестиваля - новые автомобили УАЗ «Патриот». В торжественной церемонии награждения принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.Церемония награждения стала одним из самых ярких моментов закрытия фестиваля. После вручения ключей победители совершили почетный круг по Центральному стадиону Улан-Удэ на своих новых автомобилях под аплодисменты зрителей.Помимо трех главных дисциплин, на «Алтаргане-2026» определились победители и в других видах спорта.Абсолютным победителем в национальной игре «Шагай наадан» стала Жаргалма Баторова из Иволгинского района. В шахматах «Шатар» победу одержал Жамсаран Цыдыпов из Улан-Удэ.Ранее, 3 июля, на ипподроме Янгажинского дацана завершились конные скачки «Мори урилдаан». Абсолютным чемпионом стал Дамдин Жалсараев из Иволгинского района. Его жеребец по кличке Тайфун под управлением жокея Владислава Миронова первым пришел к финишу на самой протяженной дистанции в 21 км. Скачки в этом году собрали рекордное количество участников: 181 наездник при 214 поданных заявках.Победительницей конкурса красавиц «Дангина» стала Оэлун Жагбаева из Закаменского района Бурятии, которая также получила главный приз - автомобиль.По данным организаторов, в спортивных состязаниях «Алтарганы-2026» приняли участие порядка 1,5 тыс. спортсменов, а всего в мероприятиях фестиваля участвовали более 5300 человек из трех стран и 15 регионов России.«На творческих площадках, конкурсах, выставках и фестивальных мероприятиях приняли участие около 3800 человек. В спортивных состязаниях выступили почти 1500 спортсменов. Установлен и новый рекорд «Алтарганы» – на старт конных скачек вышел 181 скакун, что стало самым большим количеством участников за всю историю фестиваля. Но главные итоги, конечно, не цифры. Они в новых знакомствах, в дружеских встречах, в искренних разговорах, в чувстве единства и общей ответственности за сохранение нашего языка, культуры и традиций, - подчеркнул, подводя итоги, глава Бурятии Алексей Цыденов.Торжественная церемония закрытия завершилась передачей флага «Алтарганы» Иркутской области - именно там в 2028 году пройдет следующий фестиваль. А пока Бурятия еще раз доказала: она умеет принимать гостей, чтить традиции и растить чемпионов.