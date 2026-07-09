Общество 09.07.2026 в 10:18
Сила и дух предков
На «Алтаргане-2026» определили сильнейших спортсменов
Текст: Станислав Сергеев
Финальный день XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2026» выдался самым зрелищным. 4 июля на Центральном стадионе Улан-Удэ собрались тысячи зрителей, чтобы увидеть, кто станет абсолютным чемпионом в трех главных национальных видах спорта: разбивании хребтовой кости «Һээр шаалган», стрельбе из лука «Сур харбаан» и бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан». Эти состязания испокон веков проверяли силу, меткость и ловкость мужчин степи. И в этот день история получила новых героев.
Три удара, определившие чемпиона
Абсолютное первенство по разбиванию хребтовой кости собрало на стадионе самых сильных «костоломов». В финале три участника поочередно наносили удары по трем самым крупным и крепким костям - каждый удар должен быть точным и мощным.
В этом древнем виде спорта, требующем не только физической мощи, но и филигранной техники, не было равных 15-летнему Мухжаргалу Базарсаду из Монголии. Несмотря на возраст, юный спортсмен продемонстрировал полное владение искусством разбивания кости, оставив позади всех претендентов. В финальном поединке он одержал победу над представителем Бурятии Александром Будяшкиным, который занял второе место. Третьим стал Алексей Бадмаев. Всего в состязаниях по Һээр шаалган приняли участие 374 атлета.
«Сур харбаан»: династия продолжается
В состязаниях по стрельбе из традиционного лука «Сур харбаан» абсолютным чемпионом стал Булат Дугаров из Забайкальского края. Примечательно, что он повторил успех своего отца, который также побеждал на «Алтаргане» в 2016 году. Булат Дугаров - мастер спорта России, мастер спорта международного класса, член сборной страны, многократный призер чемпионатов России и бронзовый призер первенства Европы в помещении в командных соревнованиях.
В финале состязались четыре лучших стрелка. По наибольшему количеству набранных очков абсолютным чемпионом признан именно Дугаров. Всего в «Сур харбаан» приняли участие 420 спортсменов - максимальное количество за всю историю «Алтарганы».
«Бүхэ барилдаан»: реванш у судьбы
Абсолютным победителем по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» стал Зоригто Ухинов из села Ноехон Селенгинского района. В напряженной финальной схватке он встретился с Буянто Шадаповым. Поединок выдался по-настоящему зрелищным: Зоригто продемонстрировал недюжинную силу, высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.
Уроженец Селенгинского района далеко не новичок в большом спорте. В свои 22 года он является мастером спорта России по сумо, чемпионом первенства России по сумо, а также победителем международных турниров по якутской борьбе хапсагай. Четыре года назад, на предыдущей «Алтаргане» в Монголии, он занял почетное четвертое место в абсолютном первенстве. сегодняшний триумф стал шагом вперед и заслуженной вершиной.
Главные призы - автомобили
Абсолютные чемпионы в трех традиционных видах спорта получили главные призы фестиваля - новые автомобили УАЗ «Патриот». В торжественной церемонии награждения принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.
Церемония награждения стала одним из самых ярких моментов закрытия фестиваля. После вручения ключей победители совершили почетный круг по Центральному стадиону Улан-Удэ на своих новых автомобилях под аплодисменты зрителей.
Помимо трех главных дисциплин, на «Алтаргане-2026» определились победители и в других видах спорта.
Абсолютным победителем в национальной игре «Шагай наадан» стала Жаргалма Баторова из Иволгинского района. В шахматах «Шатар» победу одержал Жамсаран Цыдыпов из Улан-Удэ.
Ранее, 3 июля, на ипподроме Янгажинского дацана завершились конные скачки «Мори урилдаан». Абсолютным чемпионом стал Дамдин Жалсараев из Иволгинского района. Его жеребец по кличке Тайфун под управлением жокея Владислава Миронова первым пришел к финишу на самой протяженной дистанции в 21 км. Скачки в этом году собрали рекордное количество участников: 181 наездник при 214 поданных заявках.
Победительницей конкурса красавиц «Дангина» стала Оэлун Жагбаева из Закаменского района Бурятии, которая также получила главный приз - автомобиль.
Рекорды и единство
По данным организаторов, в спортивных состязаниях «Алтарганы-2026» приняли участие порядка 1,5 тыс. спортсменов, а всего в мероприятиях фестиваля участвовали более 5300 человек из трех стран и 15 регионов России.
«На творческих площадках, конкурсах, выставках и фестивальных мероприятиях приняли участие около 3800 человек. В спортивных состязаниях выступили почти 1500 спортсменов. Установлен и новый рекорд «Алтарганы» – на старт конных скачек вышел 181 скакун, что стало самым большим количеством участников за всю историю фестиваля. Но главные итоги, конечно, не цифры. Они в новых знакомствах, в дружеских встречах, в искренних разговорах, в чувстве единства и общей ответственности за сохранение нашего языка, культуры и традиций, - подчеркнул, подводя итоги, глава Бурятии Алексей Цыденов.
Торжественная церемония закрытия завершилась передачей флага «Алтарганы» Иркутской области - именно там в 2028 году пройдет следующий фестиваль. А пока Бурятия еще раз доказала: она умеет принимать гостей, чтить традиции и растить чемпионов.
Три удара, определившие чемпиона
Абсолютное первенство по разбиванию хребтовой кости собрало на стадионе самых сильных «костоломов». В финале три участника поочередно наносили удары по трем самым крупным и крепким костям - каждый удар должен быть точным и мощным.
В этом древнем виде спорта, требующем не только физической мощи, но и филигранной техники, не было равных 15-летнему Мухжаргалу Базарсаду из Монголии. Несмотря на возраст, юный спортсмен продемонстрировал полное владение искусством разбивания кости, оставив позади всех претендентов. В финальном поединке он одержал победу над представителем Бурятии Александром Будяшкиным, который занял второе место. Третьим стал Алексей Бадмаев. Всего в состязаниях по Һээр шаалган приняли участие 374 атлета.
«Сур харбаан»: династия продолжается
В состязаниях по стрельбе из традиционного лука «Сур харбаан» абсолютным чемпионом стал Булат Дугаров из Забайкальского края. Примечательно, что он повторил успех своего отца, который также побеждал на «Алтаргане» в 2016 году. Булат Дугаров - мастер спорта России, мастер спорта международного класса, член сборной страны, многократный призер чемпионатов России и бронзовый призер первенства Европы в помещении в командных соревнованиях.
В финале состязались четыре лучших стрелка. По наибольшему количеству набранных очков абсолютным чемпионом признан именно Дугаров. Всего в «Сур харбаан» приняли участие 420 спортсменов - максимальное количество за всю историю «Алтарганы».
«Бүхэ барилдаан»: реванш у судьбы
Абсолютным победителем по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» стал Зоригто Ухинов из села Ноехон Селенгинского района. В напряженной финальной схватке он встретился с Буянто Шадаповым. Поединок выдался по-настоящему зрелищным: Зоригто продемонстрировал недюжинную силу, высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.
Уроженец Селенгинского района далеко не новичок в большом спорте. В свои 22 года он является мастером спорта России по сумо, чемпионом первенства России по сумо, а также победителем международных турниров по якутской борьбе хапсагай. Четыре года назад, на предыдущей «Алтаргане» в Монголии, он занял почетное четвертое место в абсолютном первенстве. сегодняшний триумф стал шагом вперед и заслуженной вершиной.
Главные призы - автомобили
Абсолютные чемпионы в трех традиционных видах спорта получили главные призы фестиваля - новые автомобили УАЗ «Патриот». В торжественной церемонии награждения принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.
Церемония награждения стала одним из самых ярких моментов закрытия фестиваля. После вручения ключей победители совершили почетный круг по Центральному стадиону Улан-Удэ на своих новых автомобилях под аплодисменты зрителей.
Помимо трех главных дисциплин, на «Алтаргане-2026» определились победители и в других видах спорта.
Абсолютным победителем в национальной игре «Шагай наадан» стала Жаргалма Баторова из Иволгинского района. В шахматах «Шатар» победу одержал Жамсаран Цыдыпов из Улан-Удэ.
Ранее, 3 июля, на ипподроме Янгажинского дацана завершились конные скачки «Мори урилдаан». Абсолютным чемпионом стал Дамдин Жалсараев из Иволгинского района. Его жеребец по кличке Тайфун под управлением жокея Владислава Миронова первым пришел к финишу на самой протяженной дистанции в 21 км. Скачки в этом году собрали рекордное количество участников: 181 наездник при 214 поданных заявках.
Победительницей конкурса красавиц «Дангина» стала Оэлун Жагбаева из Закаменского района Бурятии, которая также получила главный приз - автомобиль.
Рекорды и единство
По данным организаторов, в спортивных состязаниях «Алтарганы-2026» приняли участие порядка 1,5 тыс. спортсменов, а всего в мероприятиях фестиваля участвовали более 5300 человек из трех стран и 15 регионов России.
«На творческих площадках, конкурсах, выставках и фестивальных мероприятиях приняли участие около 3800 человек. В спортивных состязаниях выступили почти 1500 спортсменов. Установлен и новый рекорд «Алтарганы» – на старт конных скачек вышел 181 скакун, что стало самым большим количеством участников за всю историю фестиваля. Но главные итоги, конечно, не цифры. Они в новых знакомствах, в дружеских встречах, в искренних разговорах, в чувстве единства и общей ответственности за сохранение нашего языка, культуры и традиций, - подчеркнул, подводя итоги, глава Бурятии Алексей Цыденов.
Торжественная церемония закрытия завершилась передачей флага «Алтарганы» Иркутской области - именно там в 2028 году пройдет следующий фестиваль. А пока Бурятия еще раз доказала: она умеет принимать гостей, чтить традиции и растить чемпионов.
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