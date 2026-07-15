Как сварить идеальное яйцо-пашот

«Хочу научиться готовить яйца-пашот, но все мои попытки не увенчались успехом. Любимая редакция, поделитесь правильным рецептом» Лариса, Улан-Удэ

Яйцо-пашот — это яйцо, сваренное без скорлупы: мягкий плотный белок и жидкий желток внутри. На самом деле всё просто, главное — свежие яйца и аккуратность.

Секрет успеха — свежее яйцо. У него белок плотный и хорошо держит форму, а у старого — водянистый и расплывается. Лучше брать яйца не старше 3–5 дней.

Классический способ. Вскипятите воду, убавьте огонь до минимума, чтобы вода едва дрожала. Добавьте столовую ложку уксуса (на литр воды) и щепотку соли — уксус помогает белку свернуться. Аккуратно вылейте яйцо в центр кастрюли и варите 3–4 минуты.

Способ для новичков. Смажьте пищевую плёнку маслом, выложите в центр яйцо, завяжите концы в мешочек, опустите в горячую воду на 3–3,5 минуты. Идеальная форма гарантирована.

Готовое яйцо достаньте шумовкой, промокните полотенцем — и подавайте к столу.