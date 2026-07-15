В Бурятии приставы наказали балконного ниндзя

В Бурятия судебные приставы восстановили справедливость и взыскали с местного жителя, совершившего кражу, стоимость похищенного имущества. Сумма составила более 200 тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина воспользовался длительным отсутствием хозяев, и, проникнув в квартиру через балкон, похитил бытовую и компьютерную технику, драгоценности и одежду. Часть украденного он успел продать до того, как был задержан полицией.

Суд признал его виновным и назначил наказание с возмещением причиненного материального ущерба. Исполнительный лист для принудительного взыскания средств поступил в службу судебных приставов республики. В итоге вся сумма ущерба была взыскана в полном объеме и перечислена потерпевшим.

Фото: нейросеть