Общество 15.07.2026 в 09:34
В Улан-Удэ ищут рыжеволосого 15-летнего юношу
Подросток ушел из дома два дня назад
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 15-летний Дмитрий Василевич. 13 июля он ушел из дома по ул. Клюквенная и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 180 см, карие глаза, рыжие волосы.
Был одет в серые шорты, белую футболку и черные кроссовки. Ранее уже уходил из дома, сообщили в полиции.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(951) 627-48-22, 8 (3012) 43-02-02, 8(3012) 29-24-20 или 102.
Фото: полиция РБ
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