В Улан-Удэ ищут рыжеволосого 15-летнего юношу

В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 15-летний Дмитрий Василевич. 13 июля он ушел из дома по ул. Клюквенная и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 180 см, карие глаза, рыжие волосы.

Был одет в серые шорты, белую футболку и черные кроссовки. Ранее уже уходил из дома, сообщили в полиции.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(951) 627-48-22, 8 (3012) 43-02-02, 8(3012) 29-24-20 или 102.

Фото: полиция РБ