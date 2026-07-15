Общество 15.07.2026 в 09:11

Пик Любви в Бурятии травмировал пожилых туристов

Мужчина и женщина пострадали при спуске с горы
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Текст: Елена Кокорина
Пик Любви в Бурятии травмировал пожилых туристов

Вчера вечером, 14 июля, в Бурятии спасли пожилых туристов, пострадавших на «Пике Любви» в Тункинском районе.

Как сообщили в Агентстве ГО и ЧС, мужчина и женщина оступились и скатились вниз по склону. В результате падения женщина получила вывих плеча, а у мужчины диагностированы рваные раны лица. Самостоятельно передвигаться пострадавшие не могли.

- На место оперативно выехали спасатели и по прибытии в посёлок Аршан пешком выдвинулись к пострадавшим. Добравшись до туристов, спасатели оказали им первую помощь и сопроводили в посёлок, где передали пострадавших бригаде врачей, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

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