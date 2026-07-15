Происшествия 15.07.2026 в 09:18
В Улан-Удэ возбудили дело по факту нападения на гинеколога
В случившемся разбирается Следственный комитет
В Улан-Удэ Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия, случившегося на днях в городской поликлинике №1. Напомним, там возник конфликт между семейной парой и врачом-гинекологом. Сообщалось, что в его ходе мужчина толкнул медика, от чего та ударилась головой об стену и получила травму.
«В настоящее время организованы следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.
Как уже сообщал «Номер один», вчера происшествие прокомментировал глава Бурятии. Алексей Цыденов назвал инцидент «вопиющим случаем» и заявил, что взял ситуацию на личный контроль.
«В настоящее время организованы следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.
Как уже сообщал «Номер один», вчера происшествие прокомментировал глава Бурятии. Алексей Цыденов назвал инцидент «вопиющим случаем» и заявил, что взял ситуацию на личный контроль.
Тегиуголовное дело врачи нападение