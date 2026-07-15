Происшествия 15.07.2026 в 09:18

В Улан-Удэ возбудили дело по факту нападения на гинеколога

В случившемся разбирается Следственный комитет
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В Улан-Удэ возбудили дело по факту нападения на гинеколога
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия, случившегося на днях в городской поликлинике №1. Напомним, там возник конфликт между семейной парой и врачом-гинекологом. Сообщалось, что в его ходе мужчина толкнул медика, от чего та ударилась головой об стену и получила травму. 

«В настоящее время организованы следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.

Как уже сообщал «Номер один», вчера происшествие прокомментировал глава Бурятии. Алексей Цыденов назвал инцидент «вопиющим случаем» и заявил, что взял ситуацию на личный контроль.
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уголовное дело врачи нападение

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