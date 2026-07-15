Общество 15.07.2026 в 09:42

Выпускница сельской школы в Бурятии набрала 292 балла по ЕГЭ

«Я не была гением — я просто очень хотела и очень старалась», говорит девушка
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Выпускница сельской школы в Бурятии набрала 292 балла по ЕГЭ
Фото: архив «Номер один»
Выпускница Закаменской школы №1 Арина Норбоева набрала 292 балла по ЕГЭ. Как сообщили в министерстве образования и науки Бурятии, девушка получила 100 баллов по русскому языку, 97 — по химии и 95 — по биологии.

По словам выпускницы, готовиться к ЕГЭ она начала ещё летом перед 11-м классом.

«Я чётко понимала: чтобы поступить туда, куда хочу, нужны высокие баллы. Поэтому начала готовиться заранее. Моя тактика была простой — маленькими шагами, но каждый день. Со временем системная подготовка стала привычкой, и именно она привела меня к этому результату».

Главной опорой для Арины стали родители, которые поддерживали её на протяжении всего года. Особую благодарность выпускница адресует и своим учителям.

«Они не просто вели уроки — они действительно помогали. Объясняли сложные темы столько раз, сколько было нужно, поддерживали нас и помогали поверить в себя. До сих пор помню, как учительница по русскому языку разбирала со мной каждое сочинение, пока я не начала писать их практически идеально».

По словам учителя русского языка и литературы Закаменской школы Ирины Бронниковой, высокий балл — «это всегда системная работа, практика и умение учиться на своих ошибках. Но главное — желание самого ученика идти к своей цели».

Сама Арина советует будущим выпускникам начинать подготовку к ЕГЭ как можно раньше. 

«Даже если сегодня нет сил, сделайте хотя бы одно задание — это лучше, чем ничего. И обязательно отдыхайте. Я не была гением — я просто очень хотела и очень старалась. Помните: родители и учителя верят в вас даже тогда, когда вы сами начинаете сомневаться», - рассказала девушка.
Теги
ЕГЭ

Все новости

В Улан-Удэ впервые за 5 лет появился стобалльник по биологии
15.07.2026 в 10:56
Боханскую больницу заставят выплатить 3 млн рублей за смерть пациентки
15.07.2026 в 10:54
Школьница отсудила у школы 750 тысяч рублей
15.07.2026 в 10:46
В Улан-Удэ 16-летний мотоциклист угодил под колеса иномарки
15.07.2026 в 10:39
В Улан-Удэ разыскивают мужчину на «Лэнд Крузере»
15.07.2026 в 10:27
Житель Улан-Удэ под предлогом помощи изнасиловал бывшую сожительницу
15.07.2026 в 10:10
В Бурятии приставы наказали балконного ниндзя
15.07.2026 в 10:06
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на врача-гинеколога
15.07.2026 в 10:01
Выпускница сельской школы в Бурятии набрала 292 балла по ЕГЭ
15.07.2026 в 09:42
В Улан-Удэ ищут рыжеволосого 15-летнего юношу
15.07.2026 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
В Улан-Удэ впервые за 5 лет появился стобалльник по биологии
Всего же высший результат показали 25 городских выпускников
15.07.2026 в 10:56
Школьница отсудила у школы 750 тысяч рублей
Ученица поскользнулась и ударилась на неубранный дворником территории учебного заведения
15.07.2026 в 10:46
В Улан-Удэ 16-летний мотоциклист угодил под колеса иномарки
Подростка с травмами доставили в больницу
15.07.2026 в 10:39
В Бурятии приставы наказали балконного ниндзя
С осужденного вора принудительно взыскали сотни тысяч рублей
15.07.2026 в 10:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru