Выпускница сельской школы в Бурятии набрала 292 балла по ЕГЭ

Выпускница Закаменской школы №1 Арина Норбоева набрала 292 балла по ЕГЭ. Как сообщили в министерстве образования и науки Бурятии, девушка получила 100 баллов по русскому языку, 97 — по химии и 95 — по биологии.По словам выпускницы, готовиться к ЕГЭ она начала ещё летом перед 11-м классом.«Я чётко понимала: чтобы поступить туда, куда хочу, нужны высокие баллы. Поэтому начала готовиться заранее. Моя тактика была простой — маленькими шагами, но каждый день. Со временем системная подготовка стала привычкой, и именно она привела меня к этому результату».Главной опорой для Арины стали родители, которые поддерживали её на протяжении всего года. Особую благодарность выпускница адресует и своим учителям.«Они не просто вели уроки — они действительно помогали. Объясняли сложные темы столько раз, сколько было нужно, поддерживали нас и помогали поверить в себя. До сих пор помню, как учительница по русскому языку разбирала со мной каждое сочинение, пока я не начала писать их практически идеально».По словам учителя русского языка и литературы Закаменской школы Ирины Бронниковой, высокий балл — «это всегда системная работа, практика и умение учиться на своих ошибках. Но главное — желание самого ученика идти к своей цели».Сама Арина советует будущим выпускникам начинать подготовку к ЕГЭ как можно раньше.«Даже если сегодня нет сил, сделайте хотя бы одно задание — это лучше, чем ничего. И обязательно отдыхайте. Я не была гением — я просто очень хотела и очень старалась. Помните: родители и учителя верят в вас даже тогда, когда вы сами начинаете сомневаться», - рассказала девушка.