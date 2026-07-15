Происшествия 15.07.2026 в 10:01
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на врача-гинеколога
На допросе он отказался от показаний
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в рамках уголовного дела о нападении на врача-гинеколога в 1-й поликлинике задержан подозреваемый. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в ходе допроса мужчина отказался давать показания. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
Напомним, на днях в городской поликлинике №1 возник конфликт между семейной парой и врачом-гинекологом. Сообщалось, что в его ходе мужчина толкнул медика, от чего та ударилась головой об стену и получила травму. После огласке данного случая в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Происшествие взял на личный контроль глава Бурятии Алексей Цыденов.
Напомним, на днях в городской поликлинике №1 возник конфликт между семейной парой и врачом-гинекологом. Сообщалось, что в его ходе мужчина толкнул медика, от чего та ударилась головой об стену и получила травму. После огласке данного случая в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Происшествие взял на личный контроль глава Бурятии Алексей Цыденов.