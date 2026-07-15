Житель Улан-Удэ под предлогом помощи изнасиловал бывшую сожительницу

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ. Его обвиняют в изнасиловании и незаконном лишении свободы.Как рассказали в Следственном комитете, в конце июня 2026 года обвиняемый под предлогом оказания помощи приехал на дачу к бывшей сожительнице в одном из СНТ Заиграевского района. Напав на женщину, мужчина изнасиловал ее, а затем нескольких часов удерживал в доме. Позднее потерпевшая сообщила о случившемся в полицию. Правоохранители задержали мужчину, сейчас он взят под стражу.Расследование уголовного дела сейчас продолжается.