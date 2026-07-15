В Бурятии нашли эндемик, который помнит динозавров

В Бурятии в объектив фотографа попало растение, которое пережило смену эпох, изменения климата, и до сих пор продолжает расти на берегах одного из самых древних озёр планеты. Черепоплодник почтишерстистый – это удивительный эндемик, возраст которого оценивается примерно в 50 миллионов лет. Он появился задолго до формирования современного облика озера и по праву считается живым свидетелем глубокой природной истории, сообщили в «Заповедном Подлеморье».

Внешне это небольшое, пушистое растение, которое легко не заметить среди песка и гальки. Черепоплодник приспособился к жизни в очень сложных условиях – на береговых валах, пляжах и прибойных зонах, где постоянно меняется уровень воды, дуют сильные ветры и происходит естественное разрушение почв. Сегодня этот редкий вид включён в Красную книгу Республики Бурятия (2023) и Красную книгу Иркутской области (2020), что подчёркивает его уязвимое положение и необходимость особой охраны.

- Основные угрозы для растения связаны не с природой, а с деятельностью человека. Активный и нерегулируемый туризм на Байкале приводит к вытаптыванию популяций, а движение автотранспорта по береговым зонам разрушает его естественные места обитания. Дополнительным фактором риска становятся колебания уровня воды в озере, из-за которых нарушаются прибрежные экосистемы, где живёт черепоплодник почтишерстистый. Учёные наблюдают за состоянием популяций и изменениями среды, чтобы понять, как защитить этот уникальный вид в будущем, - отметили в группе Забайкальского национального парка.

Если вам доведётся увидеть это пушистое растение на берегу Байкала, важно помнить: перед вами не просто трава, а редчайший живой организм с многомиллионной историей. Постарайтесь не наступать на него и не нарушать его хрупкую среду обитания.

Фото: Лубсан Чагдуров, «Заповедное Подлеморье»