Происшествия 15.07.2026 в 10:27

В Улан-Удэ разыскивают мужчину на «Лэнд Крузере»

Он уехал с улицы Ключевская и не вернулся
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разыскивают мужчину на «Лэнд Крузере»
Фото: МВД Бурятии
МВД Бурятии сообщило о розыске 37-летнего Болота Бадмажапова. 12 июля мужчина выехал на автомобиле «Тойота Ланд Крузер Прадо» белого цвета с адреса на ул. Ключевская и не вернулся.

Приметы: азиатской внешности, плотного телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы тёмные, глаза карие.

Был одет в камуфлированную форму и черные кожаные берцы.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-908-595-85-92, 8-914-056-68-98.
Теги
розыск

Все новости

В Улан-Удэ впервые за 5 лет появился стобалльник по биологии
15.07.2026 в 10:56
Боханскую больницу заставят выплатить 3 млн рублей за смерть пациентки
15.07.2026 в 10:54
Школьница отсудила у школы 750 тысяч рублей
15.07.2026 в 10:46
В Улан-Удэ 16-летний мотоциклист угодил под колеса иномарки
15.07.2026 в 10:39
В Улан-Удэ разыскивают мужчину на «Лэнд Крузере»
15.07.2026 в 10:27
Житель Улан-Удэ под предлогом помощи изнасиловал бывшую сожительницу
15.07.2026 в 10:10
В Бурятии приставы наказали балконного ниндзя
15.07.2026 в 10:06
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на врача-гинеколога
15.07.2026 в 10:01
Выпускница сельской школы в Бурятии набрала 292 балла по ЕГЭ
15.07.2026 в 09:42
В Улан-Удэ ищут рыжеволосого 15-летнего юношу
15.07.2026 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
Боханскую больницу заставят выплатить 3 млн рублей за смерть пациентки
Во время операции по удалению аппендицита анестезиолог неверно рассчитал наркоз
15.07.2026 в 10:54
Житель Улан-Удэ под предлогом помощи изнасиловал бывшую сожительницу
Злоумышленник уже задержан и взят под арест
15.07.2026 в 10:10
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на врача-гинеколога
На допросе он отказался от показаний
15.07.2026 в 10:01
В Улан-Удэ возбудили дело по факту нападения на гинеколога
В случившемся разбирается Следственный комитет
15.07.2026 в 09:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru