В Улан-Удэ разыскивают мужчину на «Лэнд Крузере»

МВД Бурятии сообщило о розыске 37-летнего Болота Бадмажапова. 12 июля мужчина выехал на автомобиле «Тойота Ланд Крузер Прадо» белого цвета с адреса на ул. Ключевская и не вернулся.Приметы: азиатской внешности, плотного телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы тёмные, глаза карие.Был одет в камуфлированную форму и черные кожаные берцы.При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-908-595-85-92, 8-914-056-68-98.