Потерял водительские права: как восстановить документ

«Потерял водительское удостоверение. Как быстро восстановить документ и куда обращаться?» Алексей, Улан-Удэ

Садиться за руль без прав нельзя. За это нарушение грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Если есть подозрение, что права украли, обязательно напишите заявление в полицию — это защитит вас от возможных мошенничеств с вашими документами.

Проще всего восстановить права через портал «Госуслуги». В личном кабинете выберите раздел «Транспорт», затем «Получение или замена водительского удостоверения». Заполните заявление, выберите удобное подразделение ГИБДД и дату посещения.

Второй вариант — МФЦ. Сотрудники оформят документы, и через пару недель вы получите новые права. Уточните заранее, доступна ли услуга в вашем отделении.

Третий способ — лично обратиться в Госавтоинспекцию по месту жительства.

Для оформления вам понадобятся: паспорт, СНИЛС, медицинское заключение (если оно есть) и заявление, если вы не подавали его онлайн.

Медсправка потребуется только в двух случаях: если истекает срок действия прав или появились новые медицинские ограничения. Фото сделают на месте при оформлении.

Госпошлина за дубликат российского образца составит 4000 рублей. После восстановления обязательно сообщите в страховую компанию, чтобы внести изменения в полис ОСАГО.

После получения дубликата старые права автоматически аннулируются. Даже если вы потом найдёте потерянный документ, пользоваться им уже нельзя.