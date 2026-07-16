Экономика и бизнес 16.07.2026 в 09:28

Свыше 120 км пути обновлено на ВСЖД

В Бурятии завершены работы по модернизации участка Челутай – Илька
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Текст: Служба информации "Номер один"
Свыше 120 км пути обновлено на ВСЖД
Фото: company.rzd.ru
С начала ремонтно-путевой кампании, которая стартовала в апреле, на Восточно-Сибирской железной дороге обновление 126 км железнодорожного пути, что составляет 45% от утвержденного годового плана. Помимо этого, на станциях магистрали заменены 24 комплекта стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
 
Ремонтно-путевые мероприятия реализуются во всех регионах присутствия ВСЖД. В настоящее время завершены работы по модернизации участков Гончарово – Большой Луг (Иркутская область) и Челутай – Илька (Республика Бурятия).

В процессе производства работ задействован специализированный парк путевой техники, включающий укладочные краны, выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные машины, электробалластеры, а также стабилизаторы пути.

Особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий. В текущем году на магистраль поступил рельсоукладочный комплекс РУ-700, обеспечивающий автоматизированную смену рельсовых плетей с производительностью до 700 метров в час. Данная техника успешно применена при проведении капитального ремонта на перегоне Гончарово – Большой Луг.

Ежегодный капитальный и средний ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках.
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