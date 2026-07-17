Как получить слуховой аппарат

«Я инвалид II группы, нуждаюсь в слуховом аппарате. Слышала, что теперь можно получить сертификат и купить ТСР самостоятельно. Как это сделать?» Ирма Николаевна П., Улан-Удэ

Технические средства реабилитации (ТСР) — это устройства, которые помогают людям с инвалидностью компенсировать ограничения жизнедеятельности. Сюда входят слуховые аппараты, кресла-коляски, ходунки, протезы, противопролежневые матрасы и многое другое. Государство гарантирует их бесплатное предоставление, но с 2025 года порядок получения изменился.

Главное — ИПРА

Основа для получения любого ТСР — Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА). Это документ, который разрабатывают врачи медико-социальной экспертизы. Именно в нём указано, какие именно средства реабилитации вам положены. Без ИПРА оформить получение ТСР невозможно.

С 2025 года действует два способа получения ТСР: выдача и сертификат.

Натуральная выдача. Вы подаёте заявление, и Социальный фонд предоставляет вам готовое изделие. Срок получения зависит от того, есть ли действующий государственный контракт на поставку таких средств. Минус этого способа — вы не можете выбрать конкретную модель или производителя, только то, что есть по контракту.

Электронный сертификат. Это более гибкий вариант. Он позволяет вам самим приобрести ТСР в магазине, который принимает такие сертификаты. Оформление занимает до 10 рабочих дней, сертификат действует один год. Для его получения обязательно наличие банковской карты платёжной системы «МИР».

Плюсы: вы можете выбрать подходящую модель, доплатив разницу, если стоимость превышает номинал, а также использовать его в любом регионе России. В Бурятии уже более 20 торговых точек принимают такие сертификаты, есть они и в районах республики.

Как подать заявление

Заявление на получение ТСР можно подать через портал «Госуслуги» или лично в клиентской службе Отделения СФР по Республике Бурятия.