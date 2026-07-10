От семян до масла: как совместные цепочки поставок укрепляют рапсовую отрасль и помогают развивать экспорт

В Бурятии успешно работает предприятие ООО «Альянс плюс» — современный завод по производству рапсового масла. Он уже более двух лет вносит ощутимый вклад в экономику региона и повышение экспортного потенциала агропромышленного комплекса в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Завод построен на принципах партнёрства: для стабильной переработки сырья он объединяет усилия с местными фермерами, создавая прозрачные, взаимовыгодные цепочки поставок от поля до готовой продукции. Помимо этого, предприятие активно завозит сырье с других регионов России.Сегодня завод перерабатывает около 130 тонн сырья в сутки. Реализация второй очереди проекта, запланированная на осень 2026 года, позволит нарастить мощность до 300 тонн в сутки, что существенно увеличит производительность и экспортные возможности предприятия. С начала года произведено и отгружено в Китай уже 7453 тонны рапсового масла и 11070 тонн жмыха — важный шаг к укреплению внешнеэкономических связей Бурятии.Поставки сырья поступают от растениеводов Джидинского (ООО «Наследие»), Кабанского (ООО «Рубин»), Бичурского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Заиграевского районов, а наибольшая доля приходит от производителей Мухоршибирского и Тарбагатайского районов.ООО «Альянс плюс» оказывает фермерам поддержку в виде поставок минеральных удобрений и семян, что способствует улучшению урожайности и качеству сырья, а значит — росту добавленной стоимости в республике.Наличие переработки внутри республики снижает логистические издержки для сельхозпроизводителей и создаёт устойчивый рынок сбыта на месте:«Открытие и успешная работа завода ООО „Альянс плюс“ — яркое свидетельство того, как совместные цепочки поставок и тесное взаимодействие власти, бизнеса и сельхозпроизводителей превращают наши земли в источник устойчивого экономического роста. Мухоршибирский район подтверждает свой статус лидера агропромышленного развития: многие местные фермеры демонстрируют высокое качество сырья и готовность внедрять современные технологии. Это пример того, как региональная поддержка, частные инвестиции и грамотная самоорганизация самих фермеров дают реальный эффект для людей и для экономики республики», - подчеркивает зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства и продовольствия Амгалан Дармаев.Завод не останавливается на достигнутом: в планах — строительство комбикормового завода, который даст фермерам стабильный спрос не только на рапс, но и на зерновые культуры, входящие в севооборот. Это позволит сформировать замкнутую, устойчивую экономическую модель, где повышение качества сырья и расширение переработки ведут к созданию новых рабочих мест, увеличению доходов сельских семей и укреплению аграрной самостоятельности региона.