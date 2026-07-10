Общество 10.07.2026 в 15:00

В Улан-Удэ вновь объявили конкурс на лучший цветник

Победителей ждут призы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ вновь объявили конкурс на лучший цветник
Фото: горсовет Улан-Удэ
Горсовет Улан-Удэ объявил о старте второго конкурса «Лучший цветник моего двора». 

«В прошлом году мы получили множество заявок, а желающих побороться за победу было так много, что выбирать лучших оказалось невероятно сложно. И вот — мы снова открываем приём работ. Цель нашего конкурса остается прежней: подчеркнуть значимость инициативных горожан, чьи старания украшают общественные зоны и радуют прохожих», - рассказали в пресс-службе горсовета.

Условия участия простые: 

- участвовать могут жители многоквартирных домов нашего города и собственники частных подворий, если цветник находится за оградой, и он виден всем жителям, проходящим мимо;

- цветник должен быть обустроен силами самих жителей, а не управляющей компании или ТСЖ.

Оцениваться будут:

- разнообразие сортов растений;

- качество ухода;

- эстетика и творческий подход в оформлении цветников.

Победителей будет три – по одному от каждого района Улан-Удэ. Лучшие из лучших получат полезный садовый инвентарь и почетные дипломы.

Срок подачи заявок с 10 июля по 25 августа. 

Заявку можно отправить по электронной почте pres_gs@ulan-ude-eg.ru или подать лично по адресу: ул. Ленина, дом 54, 3 этаж, приемная, кабинет № 85. 

В заявке необходимо указать:

- ФИО участника конкурса; 

- телефон участника;

- адрес цветника;

- приложить минимум пять фотографий вашего цветника с разных ракурсов;

- краткое описание.

- согласие на обработку персональных данных (бланк можно скачать здесь).

Не упустите шанс показать свой цветущий уголок и подарить радость окружающим! 
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