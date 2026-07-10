Общество 10.07.2026 в 15:00
В Улан-Удэ вновь объявили конкурс на лучший цветник
Победителей ждут призы
Горсовет Улан-Удэ объявил о старте второго конкурса «Лучший цветник моего двора».
«В прошлом году мы получили множество заявок, а желающих побороться за победу было так много, что выбирать лучших оказалось невероятно сложно. И вот — мы снова открываем приём работ. Цель нашего конкурса остается прежней: подчеркнуть значимость инициативных горожан, чьи старания украшают общественные зоны и радуют прохожих», - рассказали в пресс-службе горсовета.
Условия участия простые:
- участвовать могут жители многоквартирных домов нашего города и собственники частных подворий, если цветник находится за оградой, и он виден всем жителям, проходящим мимо;
- цветник должен быть обустроен силами самих жителей, а не управляющей компании или ТСЖ.
Оцениваться будут:
- разнообразие сортов растений;
- качество ухода;
- эстетика и творческий подход в оформлении цветников.
Победителей будет три – по одному от каждого района Улан-Удэ. Лучшие из лучших получат полезный садовый инвентарь и почетные дипломы.
Срок подачи заявок с 10 июля по 25 августа.
Заявку можно отправить по электронной почте pres_gs@ulan-ude-eg.ru или подать лично по адресу: ул. Ленина, дом 54, 3 этаж, приемная, кабинет № 85.
В заявке необходимо указать:
- ФИО участника конкурса;
- телефон участника;
- адрес цветника;
- приложить минимум пять фотографий вашего цветника с разных ракурсов;
- краткое описание.
- согласие на обработку персональных данных (бланк можно скачать здесь).
Не упустите шанс показать свой цветущий уголок и подарить радость окружающим!
«В прошлом году мы получили множество заявок, а желающих побороться за победу было так много, что выбирать лучших оказалось невероятно сложно. И вот — мы снова открываем приём работ. Цель нашего конкурса остается прежней: подчеркнуть значимость инициативных горожан, чьи старания украшают общественные зоны и радуют прохожих», - рассказали в пресс-службе горсовета.
Условия участия простые:
- участвовать могут жители многоквартирных домов нашего города и собственники частных подворий, если цветник находится за оградой, и он виден всем жителям, проходящим мимо;
- цветник должен быть обустроен силами самих жителей, а не управляющей компании или ТСЖ.
Оцениваться будут:
- разнообразие сортов растений;
- качество ухода;
- эстетика и творческий подход в оформлении цветников.
Победителей будет три – по одному от каждого района Улан-Удэ. Лучшие из лучших получат полезный садовый инвентарь и почетные дипломы.
Срок подачи заявок с 10 июля по 25 августа.
Заявку можно отправить по электронной почте pres_gs@ulan-ude-eg.ru или подать лично по адресу: ул. Ленина, дом 54, 3 этаж, приемная, кабинет № 85.
В заявке необходимо указать:
- ФИО участника конкурса;
- телефон участника;
- адрес цветника;
- приложить минимум пять фотографий вашего цветника с разных ракурсов;
- краткое описание.
- согласие на обработку персональных данных (бланк можно скачать здесь).
Не упустите шанс показать свой цветущий уголок и подарить радость окружающим!