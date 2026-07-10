Общество 10.07.2026 в 15:11

Жительница Бурятии попала в колонию за пьяную езду

Нетрезвая водитель пыталась отмазаться от инспекторов взяткой

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Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии попала в колонию за пьяную езду

Жительница Хоринского района Бурятии, ранее судимая за нетрезвое вождение вновь села пьяной за руль. Остановившим ее инспекторам ДПС женщина предложила взятку и тем самым только усугубила свое положение.

В январе 2026 года женщина управляла автомобилем и была остановлена сотрудниками ДПС. Чтобы избежать уголовной ответственности, она пересела на пассажирское сиденье. В последующем во время разговора с сотрудниками полиции она предложила им взятку в размере 40 000 рублей, а позже 100 000 рублей, чтобы они ее отпустили с машиной и не составляли в отношении нее протокол. В целом женщина вела себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью, на замечания не реагировала. Инспекторы от взятки отказались.

Ранее, в 2025 году, женщине вынес приговор Заиграевский районный суд за аналогичное преступление – нетрезвую езду. Тогда ее оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на 2.5 года.

Однако никаких выводов из произошедшего горе-водитель не сделала.

Хоринский районный суд постановил назначить женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года.

 
Фото: "Номер один"

 

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cуд штраф пьяные водители

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