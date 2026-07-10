Жительница Бурятии попала в колонию за пьяную езду
Нетрезвая водитель пыталась отмазаться от инспекторов взяткой
Жительница Хоринского района Бурятии, ранее судимая за нетрезвое вождение вновь села пьяной за руль. Остановившим ее инспекторам ДПС женщина предложила взятку и тем самым только усугубила свое положение.
В январе 2026 года женщина управляла автомобилем и была остановлена сотрудниками ДПС. Чтобы избежать уголовной ответственности, она пересела на пассажирское сиденье. В последующем во время разговора с сотрудниками полиции она предложила им взятку в размере 40 000 рублей, а позже 100 000 рублей, чтобы они ее отпустили с машиной и не составляли в отношении нее протокол. В целом женщина вела себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью, на замечания не реагировала. Инспекторы от взятки отказались.
Ранее, в 2025 году, женщине вынес приговор Заиграевский районный суд за аналогичное преступление – нетрезвую езду. Тогда ее оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на 2.5 года.
Однако никаких выводов из произошедшего горе-водитель не сделала.
Хоринский районный суд постановил назначить женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года.
Фото: "Номер один"