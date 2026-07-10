Делец арендовал квартиры в Чите и устраивал в них подпольное казино

В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в организации подпольного казино. Об этом сообщает портал ZAB.RU.

По данным следствия, на протяжении трех лет, с 2023 по 2026 год, обвиняемый арендовал квартиры в Железнодорожном районе города, оборудовал их компьютерами и фактически превратил в игорные заведения. Доступ клиентов осуществлялся только по предварительной записи, без какой-либо внешней рекламы.

Общий доход от незаконной деятельности, по оценкам следствия, составил около 49 миллионов рублей. В ходе обысков по местам расположения подпольных казино было изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и наличные денежные средства. Банковские счета обвиняемого арестованы, на них обнаружено более 3 миллионов рублей.

Дело передано на рассмотрение в суд.