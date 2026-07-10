Общество 10.07.2026 в 14:51

В Бурятии по поручению главы восстановят размытую дорогу

Средства на ремонт выделят из Дорожного фонда
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии по поручению главы восстановят размытую дорогу
Фото: личная страница Анны Найканчиной
На автодороге Романовка — Багдарин, которая на днях оказалась в центре внимания силовиков, пройдут восстановительные работы. Как сообщили в правительстве республики, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил задействовать для этого резервные механизмы. На отсыпку проблемных участков скальным грунтом выделены средства из Дорожного фонда.

«Из-за обильных дождей, которые начались еще в мае, и прохождения большегрузного транспорта, несущая способность дорожного полотна снизилась. Аномально снежная зима также повлияла на переувлажнение грунтов», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

Власти отмечают, что с 15 мая по 15 июня на дороге действует сезонное ограничение. Тем не менее в этот период там зафиксированы нарушения весового режима.

«Специалисты определили 6 аварийных участков. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время. Вопрос находится на контроле», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Ранее ситуация на дороге взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Вероятно, его внимание к проблеме привлекла публикация бывшего депутата Народного Хурала, ныне занимающей пост замруководителя МФЦ республики, Анны Найканчиной.

По её словам, на днях она планировала посетить 85-летний юбилей своего дяди, но планам сбыться было не суждено из-за дорог, по которым невозможно проехать на легковушке после дождя.

Как заявила Найканчина, дорогу «убила» тяжелая техника золотодобывающих компаний. Большегрузы, вездеходы и бульдозеры сильно повредили дорожное полотно от Романовки до Багдарина.

Напомним, сегодня в Бурятии сообщили о размытии объездной дороги на реке Акукан – на 386-м километре региональной автодороги «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо» в Муйском районе.

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