Общество 10.07.2026 в 14:58

За многодетного отца из Улан-Удэ заступились в Москве

Председатель Верховного суда России указал на формализм бурятского суда
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Текст: Иван Иванов
За многодетного отца из Улан-Удэ заступились в Москве
Фото: архив «Номер один»

В Москве разбирается дело многодетной семьи из Улан-Удэ Андрея Дядюк, столкнувшейся с доначислением платы за отопление от ТГК-14 на сумму свыше 270 тысяч рублей. Энергетики включили в расчёт оплаты гараж и подвал, которые не отапливаются и ранее не учитывались. У семьи не было задолженности по коммунальным платежам. Дядюк прошел все инстанции в Бурятии и дошел до Верховного суда России.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда России, семья Дядюк воспитывает пятерых детей, в том числе ребёнка-инвалида. Суды нижестоящих инстанций, несмотря на социально уязвимое положение семьи, поддержали требования ТГК-14, отменив первоначальное решение в пользу семьи.

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов, передавая жалобу на рассмотрение коллегии, указал на формальный подход суда Бурятии. Он отметил, что взыскание средств с малообеспеченной семьи вопреки договору создаёт опасный прецедент, который может затронуть интересы незащищённых граждан и ослабить доверие к ресурсоснабжающим организациям. На следующей неделе состоится заседание Верховного суда России по данному вопросу.

 

Теги
верховный суд России ТГК-14 Игорь Краснов

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