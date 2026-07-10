За многодетного отца из Улан-Удэ заступились в Москве

В Москве разбирается дело многодетной семьи из Улан-Удэ Андрея Дядюк, столкнувшейся с доначислением платы за отопление от ТГК-14 на сумму свыше 270 тысяч рублей. Энергетики включили в расчёт оплаты гараж и подвал, которые не отапливаются и ранее не учитывались. У семьи не было задолженности по коммунальным платежам. Дядюк прошел все инстанции в Бурятии и дошел до Верховного суда России.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда России, семья Дядюк воспитывает пятерых детей, в том числе ребёнка-инвалида. Суды нижестоящих инстанций, несмотря на социально уязвимое положение семьи, поддержали требования ТГК-14, отменив первоначальное решение в пользу семьи.

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов, передавая жалобу на рассмотрение коллегии, указал на формальный подход суда Бурятии. Он отметил, что взыскание средств с малообеспеченной семьи вопреки договору создаёт опасный прецедент, который может затронуть интересы незащищённых граждан и ослабить доверие к ресурсоснабжающим организациям. На следующей неделе состоится заседание Верховного суда России по данному вопросу.