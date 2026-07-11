В Иркутске очереди за бензином сделают цифровыми

В Иркутской области готовят решение одной из самых острых бытовых проблем автомобилистов - длинных очередей на автозаправочных станциях. Чиновники региона совместно с местным ИТ-сообществом прорабатывают внедрение электронных очередей на АЗС. Об этом сообщает «Ирсити.ру».

Инициатива призвана избавить водителей от необходимости тратить время на ожидание в «живой» очереди: теперь можно будет заранее записаться и приехать на заправку к конкретному времени, чтобы оперативно получить топливо.

О ходе работы над проектом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, сейчас свои технические решения тестируют сразу несколько региональных разработчиков. Когда проект будет готов к запуску, чиновники обещают дополнительно проинформировать жителей региона.

Как пояснили в областном правительстве, ограничения продиктованы объективными техническими причинами и будут сохраняться до завершения внеплановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Добавим, что Ангарская нефтехимическая компания, расположенная в Иркутской области, могла бы легко обеспечить топливом несколько регионов и Монголию, но сейчас отправляет значительные объемы на запад страны, где ряд территорий пострадал от нехватки бензина.