Общество 11.07.2026 в 18:05

В Иркутске очереди за бензином сделают цифровыми

Регион переходит на электронный учёт автомобилистов
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Текст: Иван Иванов
В Иркутске очереди за бензином сделают цифровыми
«Номер один»

В Иркутской области готовят решение одной из самых острых бытовых проблем автомобилистов - длинных очередей на автозаправочных станциях. Чиновники региона совместно с местным ИТ-сообществом прорабатывают внедрение электронных очередей на АЗС. Об этом сообщает «Ирсити.ру».

Инициатива призвана избавить водителей от необходимости тратить время на ожидание в «живой» очереди: теперь можно будет заранее записаться и приехать на заправку к конкретному времени, чтобы оперативно получить топливо.

О ходе работы над проектом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, сейчас свои технические решения тестируют сразу несколько региональных разработчиков. Когда проект будет готов к запуску, чиновники обещают дополнительно проинформировать жителей региона.

Как пояснили в областном правительстве, ограничения продиктованы объективными техническими причинами и будут сохраняться до завершения внеплановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Добавим, что Ангарская нефтехимическая компания, расположенная в Иркутской области, могла бы легко обеспечить топливом несколько регионов и Монголию, но сейчас отправляет значительные объемы на запад страны, где ряд территорий пострадал от нехватки бензина.

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