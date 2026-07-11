Общество 11.07.2026 в 18:08

Приезжающие на Байкал туристы спасают иркутские рестораны

Экономический кризис привел к убыткам рестораторов
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Текст: Иван Иванов
Приезжающие на Байкал туристы спасают иркутские рестораны
«Номер один»

В Иркутске сфера общественного питания переживает непростые времена: по итогам первого квартала выручка кафе и ресторанов снизилась в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию Ассоциации рестораторов Иркутской области, в опросе приняли участие 64 респондента, и все они зафиксировали падение доходов. Об этом сообщает «Ирсити.ру». Особенно тревожным выглядит тот факт, что 70% опрошенных заведений завершили квартал с нулевой прибылью или убытками. Почти половина участников опроса так или иначе задумывалась о закрытии бизнеса: 10% рассматривают этот шаг всерьез, еще 36% пока пытаются найти выход из ситуации.

Среди ключевых причин спада - снижение турпотока (в частности, по организованным группам отмечен недобор порядка 25%), сокращение покупательной способности населения, рост издержек из-за удорожания логистики на фоне топливного кризиса, а также сложности с подбором и удержанием персонала. Дополнительным барьером для отрасли остаются административные трудности - например, проблемы с согласованием вывесок, которые мешают открытию новых проектов даже при наличии готовых концепций.

При этом у отрасли сохраняются точки роста. Летний сезон и работа веранд уже дают определенный прирост посещаемости, а ставка на событийный маркетинг и локальную кухню помогает привлекать гостей: примером служит гастрофестиваль «Сытый бабр» с чемпионатом кондитеров и серией мастер-классов, который вызвал заметный интерес у горожан. Рестораторы пересматривают меню, делая акцент на более выгодных позициях и продуктах местного производства, чтобы сохранить приемлемый уровень цен.

Иркутск в текущем контексте выглядит устойчивее некоторых соседних городов: если в Красноярске и Владивостоке турпоток заметно просел (в том числе из-за погодных условий), то в Приангарье туристы продолжают приезжать. Важным фактором остается и достигнутая динамика сближения с Красноярском по товарообороту в сфере общепита: если пять лет назад разрыв составлял 60%, то по итогам 2025 года он сократился до 8% на фоне рекордного турпотока в 2 миллиона человек.

Ассоциация рестораторов обратилась к властям региона с просьбой о поддержке отрасли. В качестве одной из мер обсуждается мораторий на проверки, способный снизить административную нагрузку на бизнес. Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от динамики турпотока в летние месяцы: при сохранении текущего уровня есть шанс стабилизировать положение и избежать массового закрытия заведений, тогда как продолжение спада может усилить давление на экономику отдельных проектов. Судя по всему, спад будет только усиливаться, поскольку пока нет ни одного фактора, который позволял бы развернуть динамику падения продаж. Более того, усугубление топливного кризиса и рост цен на авиабилеты могут сократить и без того невысокие темпы приезда в область иногородних туристов.

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