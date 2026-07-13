Общество 13.07.2026 в 10:26

В Бурятии отремонтировали важный мост по пути на курорт

На работы выделили более 30 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отремонтировали важный мост по пути на курорт
В Курумканском районе Бурятии после капитального ремонта открыли мост через реку Улгана. Это дорога к одному из самых известных курортов Бурятии — Умхэю.

«Мост связывает улус Улюнхан с селами Тазы и Нама, обеспечивает транспортную доступность для жителей, позволяет безопасно добираться до социальных объектов, мест работы и отдыха», - отметил глава республики Алексей Цыденов.

В ходе ремонта было полностью обновлено мостовое полотно, укреплены береговые конструкции, установлены новые ограждения. Также подрядчик привел в порядок подходы к мосту и очистил русло реки.


Финансирование работ составило более 30 миллионов рублей. Деньги выделялись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как отметил глава Бурятии, в этом году в рамках нацпроекта в республике капитально ремонтируют еще 11 мостов. 

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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