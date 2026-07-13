В Бурятии отремонтировали важный мост по пути на курорт

В ходе ремонта было полностью обновлено мостовое полотно, укреплены береговые конструкции, установлены новые ограждения. Также подрядчик привел в порядок подходы к мосту и очистил русло реки.





В Курумканском районе Бурятии после капитального ремонта открыли мост через реку Улгана. Это дорога к одному из самых известных курортов Бурятии — Умхэю.«Мост связывает улус Улюнхан с селами Тазы и Нама, обеспечивает транспортную доступность для жителей, позволяет безопасно добираться до социальных объектов, мест работы и отдыха», - отметил глава республики Алексей Цыденов.Финансирование работ составило более 30 миллионов рублей. Деньги выделялись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Как отметил глава Бурятии, в этом году в рамках нацпроекта в республике капитально ремонтируют еще 11 мостов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии