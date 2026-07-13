Общество 13.07.2026 в 10:52

Житель Бурятии сделал предложение любимой на «Голосе кочевников»

Свидетелем трогательного момента стал корреспондент «Номера один»
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии сделал предложение любимой на «Голосе кочевников»

Самый романтичный момент фестиваля «Голос кочевников», который прошел в Бурятии 10-11 июня, попал в объектив камеры корреспондента редакции «Номера один». Один из жителей Бурятии сделал предложение своей девушке в окружении немногочисленных друзей.

Молодой человек решил изменить жизнь своей возлюбленной навсегда, и, воспользовавшись тишиной, еще до начала выступления приглашенных артистов, он признался ей в любви и подарил обручальное кольцо. Девушка сказала «да» и сразу же его надела.

В этот же день, 11 июня, но уже поздним вечером, Дима Билан поздравил с Днём рождения супругу фаната. Во время своего выступления певец с листочка зачитал милое поздравление. Счастливицей, которую поздравил знаменитый исполнитель, оказалась некая Сэлмэг.

Фото: Номер один

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