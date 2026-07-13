Из‑за топливного кризиса в Иркутске подорожает проезд на маршрутках

В Иркутске продолжается рост стоимости проезда в общественном транспорте. С 17 июля тариф на ряде коммерческих маршрутов составит 65 рублей. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру».

С 18 июля цена проезда до 65 рублей вырастет ещё на шести маршрутах. С 22 июля по 65 рублей будет стоить поездка на двух дополнительных маршрутах, а на одном из направлений тариф останется дифференцированным — 60 рублей до 20:00 и 65 рублей после этого времени.

Частные перевозчики вправе повышать тарифы, заранее уведомив администрацию города. Ранее, с 1 июля, стоимость проезда в муниципальном транспорте (трамваях, троллейбусах и автобусах) была увеличена до 45 рублей. Одна из главных причин повышения тарифов - рост стоимости топлива из-за внеплановых ремонтов НПЗ.

Фото: Номер один