Происшествия 13.07.2026 в 11:07
В Бурятии произошло землетрясение
Его эпицентр находился в Тункинском районе
Текст: Елена Кокорина
Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня поступила информация о том, что в 10:18 произошло сейсмособытие на территории Тункинского района.
Эпицентр находился в 7,6 км северо-западнее от Кырена. По информации ЕДДС, на территории района ощущались слабые точки. Организована работа групп по обследованию зданий и сооружений, добавили в ведомстве.
Фото: Номер один
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