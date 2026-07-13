Происшествия 13.07.2026 в 11:07

В Бурятии произошло землетрясение

Его эпицентр находился в Тункинском районе
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии произошло землетрясение

Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня поступила информация о том, что в 10:18 произошло сейсмособытие на территории Тункинского района.

Эпицентр находился в 7,6 км северо-западнее от Кырена. По информации ЕДДС, на территории района ощущались слабые точки. Организована работа групп по обследованию зданий и сооружений, добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

 

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