Дай, Джим, билет на счастье мне

За первое полугодие 2026 года со станций Восточно-Сибирской железной дороги без сопровождения хозяев в поездку отправились 260 домашних животных, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Чаще всего самостоятельными путешественниками становились собаки (72% от общего количества перевезенных питомцев) и кошки (больше 22%). Среди необычных пассажиров – грызуны, кролики, птицы, рыбки и черепаха.В пути следования за животными присматривает проводник, но создать питомцу комфортные условия для поездки – обязанность хозяина. Животному необходимо подобрать клетку или переноску, позаботиться о достаточном количестве воды, корма и так далее.Оформить перевозку можно в специализированных кассах на вокзалах, для этого отправителю необходимо заранее заполнить заявление. Его образец можно найти на сайте ОАО «РЖД».