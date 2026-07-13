Общество 13.07.2026 в 11:55

Дай, Джим, билет на счастье мне

Среди всех домашних животных чаще всего со станций ВСЖД в самостоятельные путешествия отправляются собаки
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Дай, Джим, билет на счастье мне
Фото: company.rzd.ru
За первое полугодие 2026 года со станций Восточно-Сибирской железной дороги без сопровождения хозяев в поездку отправились 260 домашних животных, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Чаще всего самостоятельными путешественниками становились собаки (72% от общего количества перевезенных питомцев) и кошки (больше 22%). Среди необычных пассажиров – грызуны, кролики, птицы, рыбки и черепаха.

В пути следования за животными присматривает проводник, но создать питомцу комфортные условия для поездки – обязанность хозяина. Животному необходимо подобрать клетку или переноску, позаботиться о достаточном количестве воды, корма и так далее.

Оформить перевозку можно в специализированных кассах на вокзалах, для этого отправителю необходимо заранее заполнить заявление. Его образец можно найти на сайте ОАО «РЖД».
Теги
ВСЖД

Все новости

В Бурятии для соревнований в честь Эгитуйского дацана приготовили 500 костей
13.07.2026 в 12:44
В Закаменском районе Бурятии поставили браконьерский рекорд
13.07.2026 в 12:43
В Бурятии временно перекроют трассу у Байкала
13.07.2026 в 12:35
В Улан-Удэ ссора влюбленных закончилась уголовной статьей
13.07.2026 в 12:22
Дай, Джим, билет на счастье мне
13.07.2026 в 11:55
Из‑за топливного кризиса в Иркутске подорожает проезд на маршрутках
13.07.2026 в 11:46
К делу о банкротстве застройщика «Мегаполиса» в Улан-Удэ привлекли прокурора
13.07.2026 в 11:43
70 парам Бурятии вручили медали «За любовь и верность»
13.07.2026 в 11:40
В Бурятии произошло землетрясение
13.07.2026 в 11:07
Житель Бурятии сделал предложение любимой на «Голосе кочевников»
13.07.2026 в 10:52
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
В Бурятии для соревнований в честь Эгитуйского дацана приготовили 500 костей
Их разобьют мастера этого национального вида спорта
13.07.2026 в 12:44
В Закаменском районе Бурятии поставили браконьерский рекорд
Охотинспекторы задержали там уже 25 нарушителей
13.07.2026 в 12:43
В Улан-Удэ ссора влюбленных закончилась уголовной статьей
Парень угнал машины своей девушки
13.07.2026 в 12:22
Из‑за топливного кризиса в Иркутске подорожает проезд на маршрутках
На стоимость билетов  повлияла возросшая цена бензина и дизельного топлива
13.07.2026 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru