Общество 13.07.2026 в 11:43

К делу о банкротстве застройщика «Мегаполиса» в Улан-Удэ привлекли прокурора

Он будет следить за соблюдением баланса публичных и частных интересов
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Текст: Андрей Константинов
К делу о банкротстве застройщика «Мегаполиса» в Улан-Удэ привлекли прокурора
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Арбитражном суде Бурятии продолжается рассмотрение заявления о признании банкротом строительной компании «МосКомСтрой». Эта фирма известного бизнесмена Владимира Хусаева строила жилой комплекс «Мегаполис». Сейчас этот недострой превратился в настоящую головную боль для властей города и республики.

На последнем заседании было рассмотрено несколько вопросов. Так, участию в деле в качестве третьего лица суд привлек министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Бурятии. Кроме того, удовлетворено ходатайство о вступлении в дело прокурора. Оно было обосновано необходимостью «обеспечения законности и соблюдения баланса публичных и частных интересов».

На заседании представитель надзорного ведомства сообщил, что «МосКомСтрой» строил 13 многоквартирных домов. Компания заключила 1569 договоров долевого строительства, 1149 из которых на данный момент не исполнены. 727 договоров просрочены более чем на 3 месяца. Также у фирмы имеется долг по зарплате в размере более 10 млн. рублей перед 30 работниками.

Рассмотрение самого главного вопроса – об обоснованности заявления о банкротстве – суд перенес на конец месяца. 

Напомним, иск о признании «МосКомСтроя» несостоятельным подала иркутская компания «МетКом». Фирма Владимира Хусаева задолжала ей крупную сумму за поставленную продукцию. Не добившись оплаты, «МетКом» инициировал банкротство своего улан-удэнского бизнес-партнера.

Отметим, что сейчас в Арбитражном суде рассматриваются заявление о признании банкротами еще двух фирм Владимира Хусаева – ООО «Мегаполис» и ООО «Бургражданстрой». Вопрос об их судьбе должен решиться в ближайшие пару месяцев.
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