70 парам Бурятии вручили медали «За любовь и верность»

8 июля, в День семьи, любви и верности в Бурятии чествовали супружеские пары, которые своим примером доказывают силу взаимной поддержки, уважения и преданности. 70-ти парам вручили медали «За любовь и верность». Награждение состоялось в Кяхтинском краеведческом музее.

- Наша главная цель – сказать спасибо тем, кто воспитал достойных детей, сохранил тепло домашнего очага даже в самые трудные времена и показал молодежи, что такое настоящая ответственность друг за друга. В этом году медали «За любовь и верность» были вручены 70 парам республики. Среди них выделяются три уникальные династии из Кяхтинского района, чей стаж совместной жизни превысил полвека, - сообщили в минсоцзащиты республики.

Это супруги Тыкшеевы - Федор Очиржапович и Екатерина Гомбожаповна, улус Цаган-Челутай, 57 лет в браке, воспитали пятерых детей. Сейчас у них три внука и два правнука.

Семья Спиридоновых Тимофея Викторовича и Анны Борисовны из села Шазага перешагнули уже 54-летний рубеж совместной счастливой жизни. У них пятеро детей, 13 внуков и один правнук.

Супруги Кушнаревы Анатолий Афанасьевич и Галина Федоровна из села Хоронхой живут в любви и согласии 51 год. Они воспитали двоих детей и троих внуков.

Фото: нейросеть