В Улан-Удэ поставили точку в деле о гибели участника СВО

В ту роковую ночь молодой человек сказал жене, что ему нужно ненадолго уйти, а сам с приятелем поехал кататься на мотоцикле. По некоторым данным , временами он разгонялся до 186 км/ч. Как позже установила автотехническая экспертиза, в момент столкновения с «Фордом» скорость байка составляла 121 км/ч.





Скриншот видео с дорожной камеры за несколько секунд до аварии