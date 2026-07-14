Происшествия 14.07.2026 в 11:40
В Улан-Удэ поставили точку в деле о гибели участника СВО
Вынесенный приговор не устроил ни одну из сторон
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении горожанки, которую суд признал виновной в смертельном ДТП. В страшной аварии погиб молодой мотоциклист, единственный сын у матери. Парень участвовал в спецоперации, был несколько раз ранен и отмечен наградами. Находясь дома на реабилитации, боец говорил, что ему не хватает адреналина.
Дорожное происшествие произошло ночью 5 июня 2025 года в районе дома № 5б по ул. Забайкальской. Там автомобиль «Форд Эксплорер», ехавший со стороны Силикатного, выехал на перекресток и не уступил дорогу мотоциклисту. Тот на огромной скорости врезался в переднюю часть внедорожника. В результате аварии байкер получил тяжелейшие травмы и скончался на месте. Его 20-летний пассажир был госпитализирован в БСМП. В больнице ему пришлось провести месяц.
За рулем «Форда» находилась 24-летняя девушка, она лишь недавно получила права. Погибшим мотоциклистом оказался 26-летний участник спецоперации. Он служил в мотострелковых войсках, был награжден медалью «За отвагу» и медалью Суворова. У парня было несколько ранений и контузий. В марте 2025 года боец подорвался на мине. После лечения он вернулся в Бурятию на реабилитацию, а затем вновь должен был отправиться на СВО.
О том, что в Улан-Удэ у бойца есть мотоцикл Honda VTR1000, не знала даже его жена. Зато маме это было известно, и она не раз запрещала своему единственному сыну на нем кататься. Но тот не слушал: «Мама, мне не хватает адреналина», говорил он. Получить права на управление байком парень не успел. Впрочем, в технике он разбирался хорошо – до начала СВО работал в автосервисе.
На суде девушка из «Форда» утверждала, что при выезде на перекресток смотрела по сторонам, но никакого мотоциклиста не видела, а случившийся затем удар стал для нее полнейшей неожиданностью. Свою вину в ДТП она так и не признала.
Тем не менее, заслушав показания свидетелей и ознакомившись с результатами экспертиз, суд посчитал, что в произошедшей аварии виновата именно водитель «Форда». Действия девушки квалифицировали по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, а также превышение скорости со стороны мотоциклиста. Поэтому наказывать лишением свободы автоледи не стали. Девушка получила 2 года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
Вердикт райсуда не устроил ни одну из сторон. Потерпевшие потребовали ужесточить наказание, приговорив девушку к реальному сроку.
«Осужденная вину не признала, не раскаялась, не принимала мер к заглаживанию причиненного вреда, какой-либо помощи не оказала», - писали они в апелляционной жалобе, указав, что после ДТП автоледи даже не позвонила в скорую.
Адвокат осужденной, напротив, назвал приговор «незаконным, необоснованным и несправедливым», а сделанные судом выводы – «не соответствующими фактическим обстоятельствам дела». Защитник просил вынести оправдательный приговор либо направить уголовное дело на новое рассмотрение.
Впрочем, оснований для изменения вынесенного вердикта Верховный суд Бурятии не усмотрел. Приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.
Дорожное происшествие произошло ночью 5 июня 2025 года в районе дома № 5б по ул. Забайкальской. Там автомобиль «Форд Эксплорер», ехавший со стороны Силикатного, выехал на перекресток и не уступил дорогу мотоциклисту. Тот на огромной скорости врезался в переднюю часть внедорожника. В результате аварии байкер получил тяжелейшие травмы и скончался на месте. Его 20-летний пассажир был госпитализирован в БСМП. В больнице ему пришлось провести месяц.
За рулем «Форда» находилась 24-летняя девушка, она лишь недавно получила права. Погибшим мотоциклистом оказался 26-летний участник спецоперации. Он служил в мотострелковых войсках, был награжден медалью «За отвагу» и медалью Суворова. У парня было несколько ранений и контузий. В марте 2025 года боец подорвался на мине. После лечения он вернулся в Бурятию на реабилитацию, а затем вновь должен был отправиться на СВО.
О том, что в Улан-Удэ у бойца есть мотоцикл Honda VTR1000, не знала даже его жена. Зато маме это было известно, и она не раз запрещала своему единственному сыну на нем кататься. Но тот не слушал: «Мама, мне не хватает адреналина», говорил он. Получить права на управление байком парень не успел. Впрочем, в технике он разбирался хорошо – до начала СВО работал в автосервисе.
В ту роковую ночь молодой человек сказал жене, что ему нужно ненадолго уйти, а сам с приятелем поехал кататься на мотоцикле. По некоторым данным, временами он разгонялся до 186 км/ч. Как позже установила автотехническая экспертиза, в момент столкновения с «Фордом» скорость байка составляла 121 км/ч.
Скриншот видео с дорожной камеры за несколько секунд до аварии
На суде девушка из «Форда» утверждала, что при выезде на перекресток смотрела по сторонам, но никакого мотоциклиста не видела, а случившийся затем удар стал для нее полнейшей неожиданностью. Свою вину в ДТП она так и не признала.
Тем не менее, заслушав показания свидетелей и ознакомившись с результатами экспертиз, суд посчитал, что в произошедшей аварии виновата именно водитель «Форда». Действия девушки квалифицировали по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, а также превышение скорости со стороны мотоциклиста. Поэтому наказывать лишением свободы автоледи не стали. Девушка получила 2 года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
Вердикт райсуда не устроил ни одну из сторон. Потерпевшие потребовали ужесточить наказание, приговорив девушку к реальному сроку.
«Осужденная вину не признала, не раскаялась, не принимала мер к заглаживанию причиненного вреда, какой-либо помощи не оказала», - писали они в апелляционной жалобе, указав, что после ДТП автоледи даже не позвонила в скорую.
Адвокат осужденной, напротив, назвал приговор «незаконным, необоснованным и несправедливым», а сделанные судом выводы – «не соответствующими фактическим обстоятельствам дела». Защитник просил вынести оправдательный приговор либо направить уголовное дело на новое рассмотрение.
Впрочем, оснований для изменения вынесенного вердикта Верховный суд Бурятии не усмотрел. Приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.