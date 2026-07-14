Общество 14.07.2026 в 11:26

Поездка в такси обошлась улан-удэнцу в 44 тысяч рублей

Забытую им барсетку прикарманил следующий пассажир
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Текст: Елена Кокорина
Поездка в такси обошлась улан-удэнцу в 44 тысяч рублей

Житель Улан-Удэ остался без барсетки, денег и карт, воспользовавшись услугой такси. Выйдя из машины он забыл там свои вещи, но вот вернуть их удалось не сразу, и то, лишь с помощью полиции.

Как рассказали в полиции, мужчина оценил ущерб в 44,5 тысячи рублей. В барсетке, которую он оставил в салоне такси находились беспроводные наушники, банковская и топливная карты, а также девять подарочных карт продуктового магазина.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый – 22-летний ранее не судимый улан-удэнец. Он стал следующим, после выхода потерпевшего, пассажиром такси. Оставленную мужчиной барсетку он забрал себе. Наушники оставил для личного пользования, а с помощью подарочных карт магазинов купил продукты. Ущерб полностью возмещен. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

Фото: Номер один

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