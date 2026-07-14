Общество 14.07.2026 в 12:00

Поезд из Читы в Забайкальск вернули на станцию из-за опоздавших пассажиров

Их опоздание случилось по вине железной дороги
A- A+
Текст: Иван Иванов
Поезд из Читы в Забайкальск вернули на станцию из-за опоздавших пассажиров
Фото: архив «Номер один»
Поезд № 302, следующий по маршруту Чита — Забайкальск, был вынужден вернуться на вокзал в Чите через два часа после отправления. Инцидент произошел 12 июля.

Как сообщает «Чита.ру», к моменту прибытия на станцию Дарасун, где состав простоял около часа, пассажиры получили SMS-уведомление о возвращении в Читу. Причиной такого решения стало опоздание других пассажиров, которые не успели на отправление. 

Представители Забайкальской железной дороги пояснили, что решение о возврате поезда №302 было принято для того, чтобы обеспечить посадку пассажиров с другого поезда, №270 Адлер — Чита. Он задержался из-за проблем с движением, вызванных сходом вагонов на Красноярской железной дороге. После посадки опоздавших пассажиров поезд №302 продолжил движение по своему маршруту. Пресс-служба не уточнила, сколько пассажиров воспользовалось данной возможностью.
Теги
Забайкалье

Все новости

Улан-удэнца сняли с поезда за поломку унитазов в пьяном угаре
14.07.2026 в 13:10
Бурятия занимает 67-е место по доступности жилья в стране
14.07.2026 в 12:54
В Бурятии на Байкале появится «Нерпа с рыбой»
14.07.2026 в 12:46
В Бурятии водителей просят воздержаться от поездок по трассе
14.07.2026 в 12:18
В Бурятии водку на безалкогольный «Голос кочевников» проносили в хлебе
14.07.2026 в 12:11
В Улан-Удэ заключенные изготовили снаряжение для бойцов СВО
14.07.2026 в 12:02
Поезд из Читы в Забайкальск вернули на станцию из-за опоздавших пассажиров
14.07.2026 в 12:00
В Улан-Удэ поставили точку в деле о гибели участника СВО
14.07.2026 в 11:40
Поездка в такси обошлась улан-удэнцу в 44 тысяч рублей
14.07.2026 в 11:26
Салон красоты в Бурятии стал ширмой для кражи бюджетных денег
14.07.2026 в 10:30
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
Улан-удэнца сняли с поезда за поломку унитазов в пьяном угаре
На местного хулигана завели уголовное дело
14.07.2026 в 13:10
Бурятия занимает 67-е место по доступности жилья в стране
Основная причина в росте стоимости квадратного метра
14.07.2026 в 12:54
В Бурятии на Байкале появится «Нерпа с рыбой»
В селе Выдрино обустраивают смотровую площадку
14.07.2026 в 12:46
В Бурятии водителей просят воздержаться от поездок по трассе
Движение на дороге Северобайкальск - Таксимо по-прежнему ограничено
14.07.2026 в 12:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru