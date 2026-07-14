Общество 14.07.2026 в 12:00
Поезд из Читы в Забайкальск вернули на станцию из-за опоздавших пассажиров
Их опоздание случилось по вине железной дороги
Текст: Иван Иванов
Поезд № 302, следующий по маршруту Чита — Забайкальск, был вынужден вернуться на вокзал в Чите через два часа после отправления. Инцидент произошел 12 июля.
Как сообщает «Чита.ру», к моменту прибытия на станцию Дарасун, где состав простоял около часа, пассажиры получили SMS-уведомление о возвращении в Читу. Причиной такого решения стало опоздание других пассажиров, которые не успели на отправление.
Представители Забайкальской железной дороги пояснили, что решение о возврате поезда №302 было принято для того, чтобы обеспечить посадку пассажиров с другого поезда, №270 Адлер — Чита. Он задержался из-за проблем с движением, вызванных сходом вагонов на Красноярской железной дороге. После посадки опоздавших пассажиров поезд №302 продолжил движение по своему маршруту. Пресс-служба не уточнила, сколько пассажиров воспользовалось данной возможностью.
Как сообщает «Чита.ру», к моменту прибытия на станцию Дарасун, где состав простоял около часа, пассажиры получили SMS-уведомление о возвращении в Читу. Причиной такого решения стало опоздание других пассажиров, которые не успели на отправление.
Представители Забайкальской железной дороги пояснили, что решение о возврате поезда №302 было принято для того, чтобы обеспечить посадку пассажиров с другого поезда, №270 Адлер — Чита. Он задержался из-за проблем с движением, вызванных сходом вагонов на Красноярской железной дороге. После посадки опоздавших пассажиров поезд №302 продолжил движение по своему маршруту. Пресс-служба не уточнила, сколько пассажиров воспользовалось данной возможностью.
ТегиЗабайкалье