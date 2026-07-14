В Улан-Удэ заключенные изготовили снаряжение для бойцов СВО

В Улан-Удэ осужденные исправительной колонии № 8 изготовили партию снаряжения для военнослужащих. Большая партия тактического имущества уже в скором времени отправится в зону СВО через волонтерскую организацию «Сила Добра 03».

Партию снаряжения составили тридцать сбросников, восемьдесят семь подсумков АК-1 и АК-2, двенадцать тактических поясов, восемь подгранатников, один тактический рюкзак, четыре маскировочные сети, а также аптечка, изготовленная из материала, предоставленного волонтерской организацией.

- Отдельного внимания заслуживает разработка нового, более удобного и практичного образца полевой аптечки, созданного с учетом конкретных пожеланий военных специалистов и одобренного ими по итогам апробации в полевых условиях. Ранее осужденными были разработаны и изготовлены два варианта тактических рюкзаков, которые также пользуются спросом и направляются в зону проведения СВО, - сообщили в УФСИН республики.

Фото: УФСИН