В Бурятии водку на безалкогольный «Голос кочевников» проносили в хлебе

В этом году фестиваль объявили трезвой территорией. Но запрет — не приговор для тех, у кого есть фантазия. Корреспондент «Номер один» узнал из первых уст, как хитрецы обходили систему.

Топ замеченных способов:

1. «Алкогольный хлеб» — чекушку спрятали прямо в булке белого. Пронесли незаметно.

2. Косметический обман — спиртное залили в бутыльки из-под мицеллярной воды, шампуня и жидкого мыла. (вспоминается анекдот: «Водку? Тёплую?! Из мыльницы?! Конечно, буду»).

Повторять не советуем: пластик от шампуней — не для еды. В лучшем случае — противный вкус, в худшем — отравление.

Запрет вызвал споры. Одни говорят: «Кто ищет, тот найдёт». Другие боятся бутлегеров со спиртным сомнительного качества.

За два дня пьяных драк мы не видели — запрет, кажется, сработал. Но что творилось в палатках после полуночи остаётся загадкой. Или мы просто рано ушли. И, кажется, в следующем году организаторам придется проверять входящих еще тщательнее. Либо гости фестиваля, наконец, научатся отдыхать без лишних градусов.

Напомним, что безалкогольным сделать «Голос кочевников» решили буквально накануне его проведения, объявив об этом 24 июня - за две недели до фестиваля. Предприниматели сначала возмутились, но повлиять на ситуацию не смогли, поэтому замолчали. Редакционная попытка выяснить от кого же исходило решение сделать музыкальный фестиваль территорией трезвости результатов не дала. Ведомства просто переводили стрелы друг на друга.

Фото: «Номер один»