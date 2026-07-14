Общество 14.07.2026 в 12:18

В Бурятии водителей просят воздержаться от поездок по трассе

Движение на дороге Северобайкальск - Таксимо по-прежнему ограничено
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водителей просят воздержаться от поездок по трассе
Паводковая ситуация на автодороге Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо продолжает оставаться напряженной. Как сообщили в республиканском Минтрансе, из-за обильных осадков, не прекращавшихся последние четверо суток, произошел резкий подъем уровня воды в реке Муя. В результате вода вышла на проезжую часть, что «существенно осложнило транспортное сообщение».

«В связи с ухудшением обстановки оперативным штабом при Минтрансе Бурятии и администрации Муйского района принят ряд первоочередных мер. Организован круглосуточный мониторинг уровня воды во всех проблемных точках. ГБУ «Дороги Бурятии» подготовлена необходимая техника и мобилизован персонал», - рассказали в министерстве.


Проблемы на трассе по-прежнему остаются на четырех участках: 

- 395–398 км (р. Муя): зафиксирован выход воды на проезжую часть. Движение на данном отрезке временно ограничено.

- 386 км (р. Акукан): движение по аварийному мосту полностью закрыто. Ранее организованный временный объезд с водопропускными трубами размыт.

- 364 км (р. Большое Лапро): сохраняется сложная ситуация у мостового перехода, проезд затруднен.

- 319 и 344 км: продолжается перелив воды через проезжую часть, движение ограничено.


«В настоящее время все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Минтранс Бурятии обращается к водителям с настоятельной просьбой воздержаться от поездок по данному направлению и учитывать ограничения при планировании маршрутов. О сроках восстановления проезда будет сообщено дополнительно по мере стабилизации гидрологической обстановки», - заявили в министерстве.

Фото: Минтранс Бурятии
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