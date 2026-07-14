В Бурятии на Байкале появится «Нерпа с рыбой»

В Кабанском районе Бурятии благоустраивают смотровую площадку в селе Выдрино. Жители выбрали её сами в ходе всероссийского онлайн-голосования.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, на площадке уже установили бинокль для обзора, фоторамку, качели, лавочки и урны. Центральным элементом станет фигура «Нерпа с рыбой». Подрядчик монтирует покрытие и освещение.«Мы очень рады, что нас услышали. Выдрино красивейшее место, куда постоянно приезжают туристы. Нам не хватало уютного уголка, где можно посидеть всей семьей и сделать красивые фото. Голосовали всем поселком», — поделилась жительница Светлана Иванова.На обновление направлено более 3 млн рублей по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют к 31 августа.