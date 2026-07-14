Бурятия занимает 67-е место по доступности жилья в стране

Бурятия заняла 67-е место в России по доступности жилья, следует из сравнительных данных агентства «РИА Рейтинг» за период с 1 апреля 2025 года по 1 марта 2026 года. Согласно рейтингу, среднестатистической семье в Бурятии потребуется 6,2 года для накопления средств на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке. Средняя стоимость такого жилья в республике оценивается в 7 миллионов 700 тысяч рублей.Для расчетов использовались данные о средней чистой зарплате (без учета НДФЛ) и минимальных расходах семей, предполагая ежемесячные пополнения депозита в банке со средней ставкой, характерной для соответствующего федерального округа.В целом результаты исследования свидетельствуют о снижении доступности типового жилья в большинстве субъектов России. Это, в первую очередь связано со снижением процентных ставок по банковским депозитам и высокой стоимостью жилья.