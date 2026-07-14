Улан-удэнца сняли с поезда за поломку унитазов в пьяном угаре

Житель Бурятии не на шутку разгулялся в поезде, направляясь из Иркутска в Улан-Удэ, за что и был снят на ближайшей станции транспортной полицией. Стражи порядка не только влепили ему административку, но и завели уголовное дело.

Как рассказали в транспортной полиции республики, наряд правоохранителей был вызван к пассажирскому поезду «Москва-Владивосток». В одном из плацкартных вагонов 43-летний житель Улан-Удэ распивал спиртные напитки и выражался нецензурной бранью. На замечания попутчиков и проводников он не реагировал, выражая явное неуважение. Также хулиган сломал крышки двух унитазов в туалете и решетку вентиляции.

- Дебошир был снят с поезда на станции Улан-Удэ и привлечен к административной ответственности. Также в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с угрозой применения насилия», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Всего за 6 месяцев 2026 года в зоне ответственности транспортной полиции Прибайкалья с поездов было снято 639 пассажиров-нарушителей общественного порядка.

455 нарушителей были привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, 424 – за появление в общественных местах в состоянии опьянения. За распитие алкогольных напитков в поезде привлечено к административной ответственности 198, а 90 путешественников привлекли за курение в тамбуре.

Фото: Номер один