Общество 14.07.2026 в 14:01

В Бурятии выплаты за контракт превысили 2 млн рублей

Также для семей участников спецоперации действует ряд льгот
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выплаты за контракт превысили 2 млн рублей
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии увеличили выплаты для граждан, заключающих контракт на военную службу.

- Теперь единовременная выплата нашим гражданам, подписавшим контракт на военную службу в Бурятии, составляет от 2 миллионов рублей. Эта сумма складывается из региональной и федеральной выплаты. Она выплачивается сразу после подписания контракта. Мы должны поддержать тех, кто встал на защиту Родины. Поддержать наших земляков и их семьи, - отметил зампред правительства республики Иван Альхеев. 

Напомним, для семей участников специальной военной операции действует ряд социальных гарантий и льгот. В их числе: 

— списание долгов до 10 млн рублей,

— кредитные каникулы и налоговые льготы,

— первоочередное медицинское обслуживание,

— бесплатная юридическая помощь,

— внеочередное зачисление в детские сады и школы,

— бесплатное горячее питание в школах,

— квоты на обучение в вузах и колледжах,

— бесплатный отдых в детских лагерях,

— и многие другие меры поддержки. 

Для заключения контракта обращаться по адресу г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 7а/2; телефон 33-42-67, либо в любой военный комиссариат Бурятии.
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спецоперация выплаты

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