Общество 14.07.2026 в 14:01
В Бурятии выплаты за контракт превысили 2 млн рублей
Также для семей участников спецоперации действует ряд льгот
В Бурятии увеличили выплаты для граждан, заключающих контракт на военную службу.
- Теперь единовременная выплата нашим гражданам, подписавшим контракт на военную службу в Бурятии, составляет от 2 миллионов рублей. Эта сумма складывается из региональной и федеральной выплаты. Она выплачивается сразу после подписания контракта. Мы должны поддержать тех, кто встал на защиту Родины. Поддержать наших земляков и их семьи, - отметил зампред правительства республики Иван Альхеев.
Напомним, для семей участников специальной военной операции действует ряд социальных гарантий и льгот. В их числе:
— списание долгов до 10 млн рублей,
— кредитные каникулы и налоговые льготы,
— первоочередное медицинское обслуживание,
— бесплатная юридическая помощь,
— внеочередное зачисление в детские сады и школы,
— бесплатное горячее питание в школах,
— квоты на обучение в вузах и колледжах,
— бесплатный отдых в детских лагерях,
— и многие другие меры поддержки.
Для заключения контракта обращаться по адресу г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 7а/2; телефон 33-42-67, либо в любой военный комиссариат Бурятии.
- Теперь единовременная выплата нашим гражданам, подписавшим контракт на военную службу в Бурятии, составляет от 2 миллионов рублей. Эта сумма складывается из региональной и федеральной выплаты. Она выплачивается сразу после подписания контракта. Мы должны поддержать тех, кто встал на защиту Родины. Поддержать наших земляков и их семьи, - отметил зампред правительства республики Иван Альхеев.
Напомним, для семей участников специальной военной операции действует ряд социальных гарантий и льгот. В их числе:
— списание долгов до 10 млн рублей,
— кредитные каникулы и налоговые льготы,
— первоочередное медицинское обслуживание,
— бесплатная юридическая помощь,
— внеочередное зачисление в детские сады и школы,
— бесплатное горячее питание в школах,
— квоты на обучение в вузах и колледжах,
— бесплатный отдых в детских лагерях,
— и многие другие меры поддержки.
Для заключения контракта обращаться по адресу г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 7а/2; телефон 33-42-67, либо в любой военный комиссариат Бурятии.
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