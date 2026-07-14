В Бурятии выплаты за контракт превысили 2 млн рублей

В Бурятии увеличили выплаты для граждан, заключающих контракт на военную службу.- Теперь единовременная выплата нашим гражданам, подписавшим контракт на военную службу в Бурятии, составляет от 2 миллионов рублей. Эта сумма складывается из региональной и федеральной выплаты. Она выплачивается сразу после подписания контракта. Мы должны поддержать тех, кто встал на защиту Родины. Поддержать наших земляков и их семьи, - отметил зампред правительства республики Иван Альхеев.Напомним, для семей участников специальной военной операции действует ряд социальных гарантий и льгот. В их числе:— списание долгов до 10 млн рублей,— кредитные каникулы и налоговые льготы,— первоочередное медицинское обслуживание,— бесплатная юридическая помощь,— внеочередное зачисление в детские сады и школы,— бесплатное горячее питание в школах,— квоты на обучение в вузах и колледжах,— бесплатный отдых в детских лагерях,— и многие другие меры поддержки.Для заключения контракта обращаться по адресу г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 7а/2; телефон 33-42-67, либо в любой военный комиссариат Бурятии.